De eerste nederbanaan wordt deze week geplukt

Het leek de Wageningse onderzoekers leuk om het eeuwfeest van hun universiteit op te vrolijken met een experiment: bananen kweken in de kas. De alom geliefde vrucht groeit normaal aan imposante bomen in de tropen, maar in een kas nabij de Nederrijn moest dat ook kunnen. Het had wat voeten in de aarde, maar nu hangen er trotse trossen in de Wageningse kassen. En die zijn meer dan de decoratie van een eeuwfeest. Het Wageningse experiment heeft een serieuze achtergrond.

In het Wageningse experiment werden de bomen geteeld op twee soorten bodems: een turfbodem en een substraat van steenwol met voe­dings­stof­fen in water

Gert Kema, hoogleraar tropische plantenziekten, hoopt dat het kan bijdragen aan de redding van de banaan. Want het gaat niet goed met de vrucht. De bananenteelt kampt met ernstige gezondheidsproblemen, onder meer door toedoen van een schimmel die de Panama-ziekte veroorzaakt. Die schimmel velt niet alleen de bananenboom, maar maakt de bodem waarop die stond ook ongeschikt voor nieuwe teelt.

In het Wageningse experiment werden de bomen geteeld op twee soorten bodems: een turfbodem en een substraat van steenwol met voedingsstoffen in water. Op beide bodems bleek de banaan het goed te doen. Bovendien heeft de plant in de kas geen bestrijdingsmiddelen nodig om gezond te blijven.Dat biedt mogelijkheden voor een duurzame teelt. Op lokale schaal dan. De banaan is ’s werelds meest genuttigde vrucht. De teelt beslaat honderdduizenden hectares in de tropen. Die kun je niet snel door kassen vervangen. Maar op lokale schaal kan dat wel, te beginnen in Gelderland.

