De eerste celstraf in het Trump-Rusland-onderzoek is voor een Nederlander

De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan kreeg dertig dagen cel en een boete van omgerekend 16.000 euro. Volgens de rechtbank loog Van der Zwaan tegenover speciaal aanklager Robert Mueller over zijn contacten met een Russische oud-spion en met Rick Gates, een ex-campagnemedewerker van president Donald Trump. Ook wiste de Nederlander expres emails waar de speciaal aanklager om had gevraagd. Het is de eerste veroordeling in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen.

Dit waren geen vergissingen. Dit waren leugens. Rechter Amy Berman Jackson

De 33-jarige Van der Zwaan is getrouwd met een dochter van de Russische miljardair German Khan, die onder meer Alfa Bank oprichtte, de grootste particuliere bank van Rusland. De Nederlander werkte in Londen voor een prestigieus Amerikaanse advocatenkantoor, dat flink wat Russische oligarchen als cliënt heeft.

Schikking Van der Zwaan, die inmiddels is ontslagen door het kantoor, sloot onlangs een schikking met de Amerikaanse justitie. Bovendien bood hij gisteren zijn excuses aan tegenover de rechtbank. Maar rechter Amy Berman Jackson toonde zich niet onder de indruk: “Dit waren geen vergissingen. Dit waren leugens.” Speciaal aanklager Mueller heeft tot nu toe negentien mensen in staat van beschuldiging gesteld, onder wie enkele oud-campagnemedewerkers van Trump en dertien Russen. Moskou ontkent zich te hebben gemengd in de verkiezingen. Trump doet het onderzoek af als een politieke heksenjacht.