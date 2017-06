De een heeft baat bij wit, de ander bij volkoren

In de strijd over de vraag of volkoren gezonder is dan witbrood of andersom, komen Israëlische onderzoekers tot een salomonsoordeel: het verschilt per persoon, schrijven ze in vakblad Cell Metabolism. De een heeft baat bij witbrood, de ander bij volkoren.

De onderzoekers, van het Weizmann instituut, probeerden het verschil te meten tussen witbrood en zuurdesem volkoren. Gezonder dan dat laatste kun je het niet krijgen, zou je denken. Zuurdesem is op natuurlijke basis langzaam tot rijzen gebracht, en niet met gist opgeblazen. En dan ook nog volkoren, met de natuurlijke bestanddelen van zemel en kiem, die het witbrood moet missen. Maar de onderzoekers vonden geen verschil.

Toen ze wat beter gingen kijken naar hun data, werd duidelijk waarom. In het experiment werden de proefpersonen verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een week lang witbrood om een kwart van de caloriebehoefte te dekken, de andere groep moest dat doen met volkoren. Na een pauze van twee weken werd het experiment herhaald, maar met wisseling van de goepen: de wittebroodeters kregen nu volkoren en andersom.

Je kunt niet zomaar iedereen adviseren volkoren te eten. Het advies moet zijn afgestemd op de persoon

Door die wisseling verdwenen de verschillen. Maar als de metingen per persoon en per periode werden bekeken, kwamen die verschillen weer tevoorschijn. De ene proefpersoon bleek vooral goed te reageren op witbrood, de ander juist op volkoren. En goed reageren betekent in dit geval een goede omzetting van koolhydraten uit het brood in bloedsuikers, brandstof van het lichaam.

De voedingswaarde van brood behelst natuurlijk meer dan de hoeveelheid energie die iemand er uithaalt. Niettemin, zeggen de onderzoekers, deze uitkomst heeft gevolgen voor wie voedingsadviezen wil geven: je kunt niet zomaar iedereen adviseren volkoren te eten. Het advies moet zijn afgestemd op de persoon. Maar: weet je dan wie wit moet hebben en wie volkoren?

Niet op het oog, aldus de onderzoekers, maar de darmflora kan het uitwijzen. Welk effect darmflora heeft op de omzetting van koolhydaten in bloedsuikers is niet helemaal duidelijk. Maar als de onderzoekers gingen kijken welke bacteriën voorkwamen in de darmen van hun proefpersonen, konden ze voorspellen wie baat zou hebben bij wit en wie bij volkoren.

En dat is niet het gevolg van het brooddieet, want in het experiment bleek de genuttigde broodsoort geen onderscheidend effect te hebben op de darmflora. Die darmflora bleef dezelfde, unieke eigenschap van ieder individu.

