De economie maakt een flinke groeispurt

Als er per sector wordt gekeken, dan stijgt de zakelijke dienstverlening het hardst. Dat is vooral dankzij de uitzendbranche en de reisbureaus. Op nummer drie staat de bouw. Tijdens de economische crisis was het vooral de bouw die het zwaar te verduren had, maar nu kan ze het werk nauwelijks aan. De woningbouw laat dubbele cijfers zien.

“Dat is uitzonderlijk hoog”, zei Peter Hein van Mulligen van het CBS. Een stijging van 1,5 procent hebben we deze eeuw nog maar twee keer meegemaakt. En voor een nog hogere groei moeten we terug naar 1999. Dit zogenoemde bruto binnenlands product (bbp) stijgt nu al ruim drie jaar achtereen.

Meer export

Er is in juni dit jaar 11 procent meer geëxporteerd dan het jaar ervoor. Dat is de grootste stijging in ruim zes jaar tijd. Niet alleen de Nederlandse bedrijven brachten meer producten de grens over, ook de wederuitvoer ligt flink hoger dan een jaar geleden. Dat zijn goederen die via Nederland vervoerd worden, maar daarbij ook even eigendom worden van een Nederlands bedrijf, zonder dat er echt iets gebeurt met het product.

Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines, apparaten en chemische producten uitgevoerd. De transportmiddelen die Nederland maakt zijn populair in het buitenland. Om meer te kunnen uitvoeren, moet de industrie uiteraard ook meer produceren. De gemiddelde dagproductie in de Nederlandse fabrieken lag in juni 3,3 procent hoger dan een jaar terug.