De échte ster moet nog opstaan dit WK

De spelers

Messi weet dat alle ogen weer op hem gezicht zullen zijn als Argentinië het vanmiddag opneemt tegen Frankrijk (16.00 uur). De speler van FC Barcelona (31), vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, liet tot op heden een vertwijfelde indruk achter in Rusland. Hij faalde in de openingswedstrijd tegen IJsland (gemiste strafschop), was onzichtbaar tijdens de ontluisterende nederlaag tegen Kroatië (3-0), maar hij richtte zich enigszins op in de alles-of-niets-wedstrijd tegen Nigeria (2-1, openingsdoelpunt Messi). Maar is het genoeg? Is Messi, tegen wil en dank de leider van dit Argentinië, in staat om de loodzware last- het bij de hand nemen van zijn nogal gebrekkige ploeg - te dragen?

Ronaldo, de ster van Portugal, lijkt er eerder toe in staat. Ronaldo was met een hattrick tegen Spanje (3-3), een winnende treffer tegen Marokko (1-0) en tegen Iran - hoewel hij zelf minder speelde (miste een strafschop) - andermaal belangrijk voor zijn team richting de achtste finales, waarin het vanavond uitkomt tegen Uruguay (20.00 uur). Neymar, de beoogde ster van Brazilië, is vooral geforceerd op zoek naar die leidersrol. Dat geldt niet voor Modric, die als betrouwbare gids dient voor Kroatië. Of voor Kane, die zijn doelpuntenproductie bij Tottenham Hotspur net zo makkelijk voortzet bij Engeland. En ook de Spanjaarden hebben er eentje: Isco, de middenvelder van Real Madrid. Maar de échte ster moet natuurlijk nog opstaan dit WK.