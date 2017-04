De echte schatten halen de kleedjes op de vrijmarkt niet

Gewone stervelingen zien op de vrijmarkt oude kleding, vergeten bordspellen, handgemaakte oorbellen, eindeloze rijen glazen vaasjes en bakken met Donald Ducks en Tina’s uit de jaren negentig. Marcel Brouwer niet. Hij kijkt dwars door alle zooi, beent richting een rotan theetafel en stelt vast: “Dit is leuk. Deze zie je niet zo veel, en hij is niet te duur. Als je die koopt als particulier heb je het leuk gedaan.” De rotan tafel die er naast staat, interesseert hem niet. Die zie je overal opduiken.

Brouwer is taxateur voor Het Vendu Notarishuis in Rotterdam, een van de oudste veilinghuizen in Nederland. Af en toe is hij te zien in het televisieprogramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’, waar mensen komen in de hoop iets waardevols te bezitten.

Het is half zes op woensdagavond. Over een half uur gaat de grootste Koningsdagvrijmarkt van Nederland, die in Utrecht, officieel van start. Kramen zijn nog ingepakt in plastic of papier want eerder verkopen mag niet.

De kans op een echte schat, dat vaasje van een euro dat een ton waard blijkt, is op de Utrechtse vrijmarkt vrijwel nihil. “De echt leuke dingen raken veelal het kleedje niet”, aldus Brouwer. Die worden meteen weggekocht door mensen die er verstand van hebben. “Bij sommige kraampjes staan plukjes handelaren al klaar om toe te slaan.”

Brouwer zoekt bij de mensen die echt hun zolder hebben leeggehaald, niet bij de professionele of semiprofessionele handelaars die in Utrecht ook op de vrijmarkt staan. “Die weten wat ze in handen hebben. Daar ligt weinig verrassends meer bij.” De echte zolder-leeghaler pikt Brouwer er zo uit. “Die zijn vrolijker, hebben er zin in. Staan met een oranje hoed op achter hun kraampje.”

Een originele Gispen-stoel is het mooiste dat hij ooit vond. Hij betaalde er 25 euro voor. Groene stof, helemaal intact. Toen al was die stoel het tienvoudige waard. Het is nu een meubelstuk in zijn huis. “Wij zitten erop, al doet dat soms pijn. Ik weet dat de stof over tien jaar kapot is.”

Plots stopt Brouwer, draait zich om en wijst naar iets dat eruitziet als een rotan kapstok. De standhouder heeft er zijn rode jas overheen gehangen. “Een bloemenhouder”, weet Brouwer. Het ding kost een tientje maar is volgens Brouwer zestig euro waard. Vorig jaar meer, toen waren rotan meubelen echt in trek.

Als hij een originele stoel van de Gebroeders de Wit onder een Ikea kastinrichting uittrekt komt Brouwer een bekende tegen. Verzamelaar Johan Wallaard hoopt op iets moois, maar heeft vooralsnog alleen zijn zoon blij gemaakt met elektronica.

“Het is moeilijker dan twintig jaar geleden”, zegt Wallaard. Mensen weten steeds beter wat ze in handen hebben en kunnen het op internet makkelijk verkopen. Maar toch, vorig jaar vond Wallaard op Koningsdag op de valreep een fles van Floris Meydam uit de Glasfabriek Leerdam.

Brouwers oog valt op een kommetje dat een vrouw een meter verderop omhoog houdt. Het blijkt een slakom van Regout, gemaakt rond 1900. Decoratie Timor, zegt Brouwer nog voor hij de stempels op de onderkant heeft gezien. Maar helaas: een barst.

Voor mijn werk hoeft het niet. Maar het is goed om mijn oog te oefenen

Brouwer ziet schijnbaar moeiteloos wat wel en niet de moeite waard is. “Ook daarom vind ik het leuk om nog naar rommelmarkten te gaan. Voor mijn werk hoeft het niet. Maar het is goed om mijn oog te oefenen.”

