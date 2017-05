De Dumoulin-factor: uitstraling en eruditie in het roze

Aike Visbeek zou met alle plezier een bloemlezing met observaties afsteken maar de tijd dringt een paar minuten voor de start van de dertiende Giro-etappe in Reggio Emilia. De ploegleider van Dumoulin beperkt zich tot een lyrische dwarsdoorsnede van zijn pupil. “Tom is een jongen met charisma. Een nuchtere Hollander, als ik die context in het geval van een Limburger mag gebruiken, die zeer serieus met zijn vak bezig is. Bij hem bespeur je amper grootheidswaanzin. Ik denk ook niet dat deze karaktereigenschap in de toekomst verandert. Hij zal zijn buren altijd blijven begroeten.”

Bennie Ceulen, persman bij Sunweb, oud-coureur en voormalig journalist, zag Dumoulin opgroeien in Sint-Pieter in Maastricht. Hij spreekt nog altijd over ‘ons dorp’ bijna honderd jaar na de annexatie door de veel grotere buur. De band die bij de amateurs begon tussen Ceulen en de bijna veertig jaar jongere drager van maglia rosa is alleen maar inniger geworden sinds hun weerzien in 2012 toen Dumoulin zijn Tour de France-debuut maakte voor de ploeg. “Het viel mij meteen op dat hij een enorm herstelvermogen heeft. En, dat is mij eigenlijk het meest bijgebleven, zijn ontwikkeling. Zijn drang om te willen en blijven leren is enorm.”

Wielerhistorie

Een voorbeeld. Een paar dagen geleden kreeg Dumoulin de vraag of hij wist wie Coppi was. In de auto terug naar het hotel vertelde Ceulen hem over de rivaliteit tussen Bartali en Coppi die Italië na de Tweede Wereldoorlog zowat in tweeën spleet. “Ik heb een wielermuseum, dus ik heb Tom uitgelegd dat het op het WK in 1948 bij ons in Valkenburg tot een anticlimax kwam. Beiden wilden winnen, kregen tijdens de koers ruzie, lieten zich terugzakken en werden gediskwalificeerd.”

“Tom had niks met wielrennen. Hij is dan ook betrekkelijk laat begonnen, op zijn zestiende pas. Wielerhistorie interesseerde hem destijds amper. Ik wil mij inmiddels nog net niet zijn geschiedenisleraar noemen”, lacht Ceulen. “Met zijn carrière groeit ook Toms liefde voor de wielersport. Dat voedt zijn motivatie vermoed ik.”

Sunwebs routinier Laurens ten Dam verklaart de factor-vergelijking vooral door Dumoulins ongedwongen uitstraling. “Tom heeft dat losse, spontane zeg maar. Hij is misschien iets meer individualistisch. Dat heeft denk ik met Toms tijdrijden te maken. Hij is wat minder luidruchtig. Maar vooral niet minder sociaal.”

Ten Dam is op geheel ander vlak een ander steun en toeverlaat van de 26-jarige Dumoulin. “Van alle kopmannen heb ik met Tom de beste band. Het is eerlijk gezegd best leuk om voor hem mijn ballen eraf te draaien in de koers, zoals dat heet. Een paar jaar geleden zijn wij samen gaan trainen in Maastricht waar wij allebei wonen. Dan bouw je wat op natuurlijk, een appeltaartje onderweg, koffie afwerken. En ’s avonds komen we bij elkaar over de vloer.” Met Denis Menchov waarmee Ten Dam in 2009 de Giro won, trainde hij bijvoorbeeld nooit samen.” Dat wil niet zeggen dat Ten Dam geen trap minder deed. “Voor Menchov, Bauke (Mollema), Steven (Kruijswijk) en Robert (Gesink) deed ik ook mijn stinkende best.”