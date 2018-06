De 'Duikboten' in de Haagse tramremise konden rekenen op vijandigheid

In de stad Den Haag hadden ze een serieuze aanleiding: in juli van dat jaar legde het personeel van de Haagse Tram Maatschappij (HTM) het werk voor twee weken neer. Die actie zorgde voor veel tumult, onvergelijkbaar met de relatieve rust waarmee de staking in het streekvervoer deze week verloopt. Om de zaak niet uit de hand te laten lopen werden op een gegeven moment tweehonderd marechaussees en tweehonderd rijksveldwachters naar de stad gehaald. Die manschappen kwamen bovenop de normale politiesterkte. Dat de situatie uit de hand liep, lag voornamelijk aan de leiding van de toenmalige HTM.

De staking brak uit op zondag 12 juli. Het rommelde al twee weken na de moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand en zijn vrouw in Sarajevo. Maar voorlopig bleef het bij schermutselingen. Een wereldoorlog voorzag nog vrijwel niemand. Vredig zomerweer hielp ook. Den Haag wilde genieten, maar er reed nauwelijks een tram die de inwoners naar het strand in Scheveningen kon brengen. De nacht ervoor had het Haagse trampersoneel met gesloten briefjes gestemd over wel of niet staken. Van de achthonderd aanwezigen bleken slechts vier mensen te hebben tegengestemd.

De directie van de HTM was doof gebleven voor de eisen van haar medewerkers. Onder leiding van vader (tot 1909) en zoon (na 1909) Van Stipriaan Luïciüs, ook bekend als de Oude en de Jonge Stip, ging de knoet over het personeel: onmogelijke opeenvolging van diensten met slechts vier uur rust, weinig vrije dagen, het compleet vervallen van pauze bij vertraging in combinatie met een verbod om tijdens de rit te eten. De HTM-medewerkers eisten meer verlof en loonsverhoging: conducteurs wilden bijvoorbeeld 15 gulden per week verdienen in plaats van 12, bestuurders 17,50 gulden in plaats van 12,50. De opslag mocht gefaseerd: met 50 tot 75 cent extra over een aantal jaren. De HTM-leiding bewoog niet.

De Haagse burgemeester jonkheer Herman van Karnebeek bood onmiddellijk na het uitbreken van het arbeidsconflict bemiddeling aan. Het trampersoneel wilde wel. De HTM niet. Het voedde de al bestaande irritatie op het stadhuis: de trammaatschappij was nog niet in gemeentehanden en de concessienemer voldeed ondanks herhaaldelijke aansporingen niet aan de contractvoorwaarden.

De stakers, die vanwege hun actie werden ontslagen, kregen een alternatieve vergoeding, opgebracht door de inwoners