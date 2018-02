De dubieuze rechtvaardiging van de Turkse inval in Syrië

Toen Turkse troepen vorige maand, ondersteund door tanks en luchtaanvallen, begonnen aan hun omstreden inval in buurland Syrië, stuurde de Turkse regering een belangrijke brief aan de Verenigde Naties. In het schrijven leggen de Turken uit waarom hun 'Operatie Olijftak' gerechtvaardigd is.

Ankara beroept zich in de brief op het zogenoemde recht op zelfverdediging. Volgens de Turken is hun invasie nodig vanwege een 'directe dreiging' vanaf Syrisch grondgebied door de terreurbeweging Islamitische Staat en de Koerdische militie YPG. Deze 'terroristische organisaties' hebben volgens Turkije in het door oorlog verscheurde Syrië een 'vruchtbare bodem' gevonden.

Volgens experts laat de brief - anderhalf kantje, gedateerd 22 januari - zien hoe het recht op zelfverdediging de laatste decennia steeds verder is opgerekt. Vooral sinds de aanslag van 11 september 2001 in New York gaan regeringen onder het mom van zelfverdediging steeds makkelijker over tot militaire actie in andere landen. "Ik vind dat hele Turkse verhaal van zelfverdediging ongeloofwaardig", zegt Terry Gill, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. "Volgens mij zijn de Turken Syrië gewoon binnengevallen om Koerdische strijders weg te houden bij hun grens en om hun eigen invloedssfeer te creëren."

Ook een nog op handen zijnde onmiddellijke, overweldigende aanval kan een zelfverdedigingsactie rechtvaardigen. "De Nederlandse oorlogsverklaring aan Japan in 1941 was daar een voorbeeld van", vertelt Gill. "De Japanners hadden Nederlands-Indië op dat moment nog niet aangevallen, maar het was overduidelijk dat ze dat wel gingen doen, vanwege de grote omvang van hun offensief in de hele regio, en vanwege het belang van de olievelden in Nederlands-Indië. Ze waren ook al in gevecht met de Britten en Amerikanen. Dat maakte de Nederlandse oorlogsverklaring rechtmatig."

Op grond van het internationaal recht heeft elk land in principe het recht om zichzelf te verdedigen wanneer het gewapend wordt aangevallen door een andere staat. Het aangevallen land mag die zelfverdediging bovendien op allerlei manieren en op allerlei plekken ter hand nemen. Zo kan een marineschip meteen terugschieten als het wordt bestookt. Of een regering kan, in reactie op artilleriebeschietingen uit een buurland, commando's de betreffende artillerieposities laten aanvallen.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tikte de Verenigde Staten bijvoorbeeld op de vingers over wapengekletter in de Perzische Golf in de tweede helft van de jaren tachtig. Een Amerikaans schip was destijds op een Iraanse mijn gevaren en had daardoor schade opgelopen, maar het schip zonk niet en er gingen geen levens verloren. In reactie daarop voerden de Amerikanen een grote tegenaanval uit, die onder meer leidde tot de vernietiging van een olieplatform, twee Iraanse fregatten en een aantal andere schepen en vliegtuigen. Naar het oordeel van het Internationaal Gerechtshof was die reactie niet in verhouding tot het incident met de mijn.

Flinke omvang

Aanvallen door rebellen, die bijvoorbeeld vanuit een buurland opereren, zijn van oudsher ook een heikel punt. Zo hebben het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind en de Israëlische regering in het verleden wel betoogd dat zij uit zelfverdediging het recht hadden om strijders tot in andere landen te bestrijden. Volgens het Internationaal Gerechtshof heb je dat recht echter pas als de gewelddadige acties van de rebellen een flinke omvang hebben en zijn toe te rekenen aan dat andere land.

Maar in hun wereldwijde strijd tegen het terrorisme hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten de laatste jaren veel van dit soort reserves overboord gezet. Zo hebben de Amerikanen na de aanslagen van 11 september 2001 het controversiële beginsel omarmd dat zij vermoede terroristen in andere landen mogen aanvallen als de lokale autoriteiten daartoe zelf 'niet in staat of niet bereid' zijn. En Washington claimt zelfs op grond van zogenoemde 'preventieve' zelfverdediging dat het jihadisten in andere landen mag aanvallen nog voordat er een concrete terreurdreiging is.

Ook de huidige militaire operaties tegen terreurgroep IS in Syrië worden door de VS en hun bondgenoten gerechtvaardigd op grond van 'zelfverdediging'. Daarbij schuwen westerse regeringen creatieve volkenrechtelijke constructies niet. Zo stelt Nederland dat het in Syrië meevecht tegen IS op basis van het recht op 'collectieve zelfverdediging' van Syrië's buurland Irak.