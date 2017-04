De drukte op Schiphol is nog niet voorbij

Dat zijn aantallen die normaal gesproken in de zomer worden gehaald. "Dramatisch", zegt luchtvaartmaatschappij KLM. Tientallen mensen misten hun vlucht door de lange rijen.

Het was zaterdag, net als vrijdag, erg druk op Schiphol. Nederland viert de meivakantie en trekt erop uit. Een woordvoerster van de luchthaven: ,,We doen ons best en werken er hard aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.'' Er is extra personeel ingezet.

Sinds de paasdrukte missen dagelijks gemiddeld zestig KLM-reizigers hun vlucht door de lange rijen, meldt KLM. Zaterdag zal dat oplopen tot honderd, zegt een woordvoerster van de vliegmaatschappij. ,,Dramatisch voor onze klanten.'' Dat aantal was nog veel hoger geweest als KLM niet had besloten veel vluchten te laten wachten. ,,Dan kunnen mensen uit de rij toch nog mee.'' Zaterdag zijn zeker 55 vluchten expres vertraagd.

Schiphol adviseert de reiziger om goed te luisteren naar het advies van de luchtvaartmaatschappij over hoelang van tevoren je aanwezig moet zijn. Zo waarschuwt KLM haar passagiers er drie uur tevoren te zijn, ook voor Europese vluchten.

