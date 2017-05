De druk op GroenLinks neemt toe in de formatie

Informateur Edith Schippers blijft optimistisch over de mogelijkheden om een nieuw kabinet te vormen. Vandaag sprak ze in een lange zitting van opeenvolgende sessies nogmaals met de meeste fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Na afloop zei ze dat ze verwacht dat ‘de boel weer in beweging komt’.

Wat Schippers met die woorden bedoelt, was op basis van wat de fractievoorzitters na afloop van hun gesprekken zeiden niet meteen duidelijk. Alle partijen wezen naar elkaar. De formatie leek nog steeds muurvast te zitten. Lodewijk Asscher van de PvdA riep de eerste vier partijen op om weer om de tafel te gaan zitten. GroenLinks zou zijn eerdere reserves dan moeten laten varen. Maar Jesse Klaver stelde vast dat verder praten van VVD, CDA en D66 geen zin heeft zolang de eerste twee hun standpunten op het terrein van migratie niet aanpassen. VVD en CDA reageerden, licht gebelgd, dat onderhandelingen niet kunnen plaatsvinden als één partij vooraf voorwaarden stelt. Dat zei ook Alexander Pechtold van D66: “Partijen mogen geen voorwaarden vooraf stellen.”

Pechtold was op Schippers afgegaan met de optie van een extreem brede coalitie van zeven partijen: naast VVD, CDA en D66, wilde hij tegelijk ook praten met GroenLinks, PvdA en SP. Die mededeling kan worden opgevat als een hernieuwde poging om de vastgelopen onderhandelingen met GroenLinks weer vlot te trekken. De PvdA blijft immers bij haar standpunt dat ze ‘niet aan de beurt is’ en Emile Roemer van de SP volhardt in zijn weigering om met de VVD te onderhandelen.

Pechtold acht met bijna alle partijen een regering mogelijk, behalve met de PVV en de ChristenUnie

Positie van Klaver is versterkt Zo neemt de druk op GroenLinks om toch verder te praten toe. Ook nu lijkt Klaver niet gemakkelijk toe te geven. Hij stelt vast dat de alternatieven voor het ‘blok’ van VVD, CDA en D66 evenmin aantrekkelijk zijn. Dat moet ofwel opbreken in drie afzonderlijke partijen, waardoor weer nieuwe mogelijkheden ontstaan, of inbinden. Het eerste is voor alle drie onbespreekbaar. Klaver laat wel weten dat zijn opmerking niet als ‘voorwaarde’ moet worden geïnterpreteerd, maar eerder als ‘vaststelling’. De positie van Klaver is versterkt doordat een lijmpoging tussen D66 en ChristenUnie uitgesloten lijkt. Pechtold zei dat hij met bijna alle partijen een regering mogelijk acht, behalve met de PVV en de ChristenUnie. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei dat D66 volgens hem ‘geen bereidheid’ heeft om met de ChristenUnie te onderhandelen. De twee partijen hebben radicaal verschillende standpunten over medisch-ethische onderwerpen, waar ze beide aan vasthouden. Alle partijen hebben donderdag, Hemelvaartsdag, druk met elkaar overlegd. Voor ze de gesprekken met Schippers in gingen, waren ze al op de hoogte van elkaars standpunten. Schippers zal het weekeinde een verslag schrijven aan de Tweede Kamer, waarin ze vertelt welke mogelijkheden er wat haar betreft zijn. Daarin zal ze mogelijk ook opties open houden waarin of PvdA of SP, eventueel in combinatie met GroenLinks, tot het kabinet zullen toetreden. Daarna moet de Kamer beslissen wat de volgende stap moet zijn. Lees ook: Schippers ondanks impasse optimistisch over kabinetsformatie

