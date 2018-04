De druk op een supertalent kan verlammend werken

Salah gaf dinsdagavond een galavoorstelling in de halve finale van de Champions League met twee treffers en twee assists. De 25-jarige Egyptenaar werd een absolute wereldster genoemd. Een derde grootheid tussen de twee 'buitenaardsen' in het voetbal, Messi en Ronaldo.

Een ster was geboren. Maar de beste speler aller tijden? Zo ver is het nog lang niet. Liverpool-trainer Jürgen Klopp vindt zijn aanvaller een fantastische voetballer. Maar de beste? Ja, hij verkeert in de vorm van zijn leven, zei Klopp. "Maar om de beste te zijn, moet je die vorm over een langere periode laten zien. En er zijn ook nog wel wat anderen die niet slecht zijn."

Sporters die buitengewoon presteren krijgen wel vaker een grote toekomst toegedicht. Maar de torenhoge verwachtingen maken ze niet altijd waar. De druk om te presteren kan verlammend werken.

Zwemster Missy Franklin werd in 2012 in Londen op 17-jarige leeftijd viervoudig olympisch kampioen. Het jaar erna won ze zes gouden WK-plakken. Ze was de Michael Phelps van de vrouwen. De nieuwe ster van het Amerikaanse zwemmen.

Vier jaar later was er van haar hegemonie niets meer over. Franklin had voor haar twintigste levensjaar al alles gewonnen wat er te winnen viel. Ze raakte depressief en bakte er op de Spelen in Rio niets meer van.

Dat maakte voor het Amerikaanse zwemmen niet veel uit, want er was alweer een nieuw wonderkind opgestaan: Katie Ledecky. Zij won op de Spelen in Londen de 800 vrij en werd in Rio viervoudig olympisch kampioen en vorig jaar vijfvoudig wereldkampioen.

Talent verloren gegaan

In het tennis zijn er voorbeelden genoeg van talenten die de verwachtingen niet konden waarmaken. De Nederlandse Indy de Vroome werd een paar jaar geleden gezien als een supertalent. Dat gold ook voor Arantxa Rus, zeker nadat ze op Roland Garros in 2012 de vierde ronde had gehaald. De Vroome heeft geen ranking meer achter haar naam staan. Ze staat al een tijd stil vanwege de ziekte van lyme. Rus speelde in 2013 voor het laatst in het hoofdprogramma van een grandslamtoernooi. Bij de mannen is er ook talent verloren gegaan. Thiemo de Bakker won in zijn jeugd het juniorentoernooi van Wimbledon. Hij stond in 2010 op de 40ste plek van de wereldranglijst, maar kon die lijn niet doortrekken. Hij worstelt al jaren om in de tophonderd te blijven, is bijna dertig en slechts de nummer 311 van de wereld.

Alexander Zverev maakte de hoge verwachtingen wel waar. De Duitse tennisser is pas 21 en staat nu al op de derde positie van de wereldranglijst. Het lukt hem wel om week in week uit goed te presteren. Alleen op de grandslamtoernooien kwam hij nog niet zo ver. Zverev bereikte vorig jaar op Wimbledon de vierde ronde, verder kwam hij nooit.

Het is een kwestie van tijd tot hij zijn eerste grandslamtitel wint, zeggen de kenners, maar dat werd ook ooit gedacht van Grigor Dimitrov. De Bulgaar werd in het begin van zijn carrière vergeleken met Roger Federer vanwege zijn speelstijl. Dimitrov werd helemaal gek van zijn toenmalige bijnaam 'Baby Fed'. Hij wil de hoge verwachtingen graag waarmaken, maar worstelde met trainerswisselingen en een verbroken relatie met Maria Sjarapova. Nu is de Bulgaar de nummer vijf van de wereld. Hij haalde twee keer de halve finale op een grandslamtoernooi maar kwam nog niet tot een eindoverwinnning.

Ook voor Salah duurde het even tot hij kon excelleren. Hij speelde al eerder in Engeland, bij Chelsea, maar kon onder José Mourinho zijn klasse niet goed laten zien.

In de rubriek 'Vak T' beschouwen sportredacteuren Fred Buddenberg, Kick Hommes en Eline van Suchtelen het sportnieuws uit de losse pols.