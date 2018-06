De druk loopt hoog op in de snelkookpan van de Rode Duivels

Aan cynisme zaterdagavond geen gebrek in het Koning Boudewijn Stadion te Brussel. Toen België-Portugal, het eerste oefenduel van de 'Rode Duivels' in de aanloop naar het WK in Rusland, weinig vertier bood, zochten de fans hun plezier maar elders.

Een Belgische supporter maakte een foto van een lichtmast in het uitverkochte stadion. 'Lichtpunt van de wedstrijd gevonden', schreef hij erbij op social media. België-Portugal was - behalve het eerste kwartier - een kwelling voor het hunkerende thuispubliek. Slordig spel, een rammelend spelsysteem en zowel de Rode Duivels als de regerend Europees kampioen (zonder sterspeler Cristiano Ronaldo) wisten niet te scoren. Een fluitconcert was het gevolg. Tot overmaat van ramp viel ook nog eens de Belgische aanvoerder Vincent Kompany (Manchester City) uit met de zoveelste spierblessure. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor het WK.

Hoge verwachtingen

Aan Roberto Martinez, die in 2016 Marc Wilmots opvolgde als bondscoach van België, de taak om de torenhoge verwachtingen van de twaalf miljoen Belgen en vooral de sluimerende onvrede in zijn spelersgroep te managen. Zijn ploeg ligt deze periode onder een vergrootglas. Zeker omdat het komende WK volgens velen de laatste kans op een prijs is voor een talentvolle lichting voetballers, onder wie Jan Vertonghen (die zaterdag zijn honderdste interland speelde), Kompany, Dries Mertens en Mousa Dembélé. "De kans is groot dat we sneller dan ons lief is geen topploeg meer zullen zijn", zei de beoogde leider Kevin De Bruyne er onlangs over in Humo.

De Bruyne uitte vorig jaar november kritiek op het spelsysteem van Martinez na de oefeninterland tegen Mexico (3-3). "Wij teren nog altijd te veel op ons talent", sprak De Bruyne tegenover de pers. "Zolang er tactisch geen goed systeem staat, gaan we moeilijkheden krijgen tegen landen als Mexico. We spelen een systeem dat heel verdedigend is, maar dat wordt bij ons ingevuld door veel aanvallende spelers die de bal willen. Dat is een probleem."

"Wij willen Radja", scandeerden de fans

De Bruyne hoopt dat Martinez zijn huiswerk heeft gedaan voor het WK, waar België het in de groepsfase opneemt tegen Panama, Tunesië en Engeland. Vandaag maakt Martinez zijn 23-koppige selectie bekend.

Over de vijf mogelijke afvallers was de afgelopen week al veel te doen bij de Rode Duivels. Het Laatste Nieuws publiceerde een foto met daarop de etiketten van speciaal gemaakte matrassen waarop de spelers zullen slapen in Rusland. Daarbij ontbraken de namen van Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj en Christian Kabasele. Ronduit knullig.

De vraag is of Martinez de komende weken goed zal slapen in de snelkookpan van de Rode Duivels. Het Belgische publiek smachtte zaterdagavond naar gif en passie. "Wij willen Radja", scandeerden de fans, waarmee ze refereerden aan de niet-geselecteerde Radja Nainggolan. "Het is puur een tactische keuze", verklaarde Martinez. Belgische fans kunnen daar niet bij met hun verstand.

Eén ding is zeker: het wordt een hete zomer in België.