De droomopdracht van een auto-ontwerper: ‘Ik voel mij schatplichtig aan die legendarische DS uit 1955’

Dat Nederlanders goed zijn in ontwerpen mag bekend zijn, maar dat ze in de auto-industrie op hoge posten opduiken is opvallend. Ivo Groen (51) kreeg in 2014 zelfs een droomopdracht van de PSA Groupe: ‘Zet een nieuw luxemerk neer’. Inmiddels staat Groen als hoofdontwerper met DS Automobiles, een zelfstandig merk, aan het begin van een nieuw tijdperk.

Hoe bent u op deze positie terechtgekomen? “Ik was al vanaf 1990 in dienst als ontwerper bij PSA, waar ik onder meer werkte aan het design van de Citroën C3 en de drieling Toyota Aygo, Peugeot 107 en 108 en Citroën C1. In 2014 kwam de CEO van PSA, Carlos Tavares, met het plan om van DS een premiummerk te maken. Of ik mee wilde doen. Het spreekt voor zich dat die keus niet moeilijk was. Een prachtige en ontzettend leuke taak.”

Wat was uw opdracht? “Ik zou zeggen: onze opdracht. En die was: ontwerp zes nieuwe luxe modellen. Dat aantal is bewust gekozen omdat het gamma van een luxemerk uit minimaal zes modellen moet bestaan om volume genoeg te hebben.” Je krijgt uiteindelijk twee extremen: de deelauto’s en de pre­mi­um­er­va­ring

Hoe geef je een merk een eigen smoel? Wat voor denkproces gaat daaraan vooraf? “Het begint natuurlijk met de vraag: hoe kun je een nieuwe DS maken, een eigentijdse opvolger van dat legendarische automobiel uit 1955? De mensen wachten op zo’n auto, dat wisten we, en ze hebben er een prijs voor over. Bovendien voel ik mij schatplichtig aan de geest van die auto. Het moesten crossovers worden en suv’s, maar geen gewone. Magische auto’s die de weg domineren. De DS X E-Tense, een van zes nieuwe luxe modellen uit de stal van de PSA Groupe. “Maar bij een luxemerk hoort ook beleving. Daar horen flagshipstores bij. En we willen appeleren aan dat Franse art de vivre-gevoel en de Franse ambachtelijke cultuur. Parijs is al eeuwenlang de plaats voor handgeblazen kristal, haute couture, horlogemakers. Die details zie je terug in bijvoorbeeld de DS 7. Als je die start, draait het klokje in het dashboard zich in 180 graden naar de bestuurder toe. En de meedraaiende koplampen zijn afgekeken van de oorspronkelijke DS. We gaan niet opboksen tegen andere premiummerken, we doen het op onze manier. We hebben het heel serieus genomen en zeiden: We doen het, maar we doen het goed.”

Auto’s worden elektrisch en autonoom rijdend en delen vaak de bodemplaat. Heeft dat invloed op de vormgeving? “Zelfrijdende auto’s kun je platter maken en elektrische auto’s zullen nog meer aerodynamisch moeten worden vormgegeven, maar ze blijven wel op een auto lijken. Dat we met modulaire platformen werken is voor ons juist een voordeel. “Wij hebben daar binnen PSA als eerste invloed op en konden het ontwerp voor bijvoorbeeld de DS 3 Crossback, die volledig elektrisch wordt, helemaal naar onze hand zetten. De DS 7 Crossback is al deels autonoom. Techniek binnen je merken delen is pure noodzaak. Zonder een groot moederconcern krijg je nooit in zo’n korte tijd een premiummerk van de grond.”

Als u nog iets verder in de toekomst kijkt, hoe zien auto’s er straks uit en wat voor functie krijgen ze? “Wat wij niet willen is een huis op wielen. Wij houden van het rijden, dat moet plezier opleveren. De wind in je haar, het leer ruiken. Ik verwacht dat je uiteindelijk twee extremen krijgt in de autowereld: deelauto’s enerzijds en aan de andere kant juist de premiumervaring. Autorijden in je eigen sfeer, je eigen bubbel.”

Er zijn opvallend veel Nederlanders actief als ontwerper in de auto-industrie. Hoe komt dat? “Wij hebben natuurlijk de helft van ons land zelf ontworpen. Ontwerpen heeft veel te maken met de cultuur van een land. Wij zijn klein als Nederland en, misschien uit nood geboren, kunnen ons daarom goed verplaatsen in de cultuur van een ander land.”

Veel Nederlandse ontwerpers actief Niet alleen de auto’s van DS komen van de schetsen van een Hollandse meester. Ook bij andere automerken zijn Nederlandse ontwerpers betrokken. Zo is Adrian van Hooydonk al jaren verantwoordelijk voor alle ontwerpen bij de BMW-Groep (BMW, Mini, Rolls Royce), van de asbak in een Rolls tot de buitenspiegel van een Mini. Bij Renault is Laurens van den Acker senior vicepresident van de designafdeling. Zo bemoeide hij zich met de Clio en met futurisch vormgegeven Espace van de vijfde generatie. Andere invloedrijke Nederlandse ontwerpers zijn Ivo van Hulten (hoofd interieur design bij Porsche), Mattijs van Tuijl (interieurontwerper bij Audi), Wouter Kets (voorheen Audi design China), Fedde Talsma (ex-Volvo), Bertrand Janssen (Daimler) en Doeke de Walle en Emiel Burki (Porsche).

