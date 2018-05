De droom van Louis Gauthier: Gerrit Komrij zat op mijn schouder

Op de bodem zag je het grondwater omhoog komen en ineens verschenen er dan slangen in de kuil. Heel eng. Kortom: blijf uit de kuil, voorkom de slangenkuil in je leven.

Je kunt zeggen dat de mediawereld waarin ik werk een slangenkuil is, ha! Maar ik vind het ook een heel leuke wereld. Mijn journalistieke werk geeft me de mogelijkheid mijn leven zelf in te kleuren. Ik componeer ook, en ben altijd met veel dingen bezig. Ik wil alles uit een dag halen, het gaat om het nu. Dat is vermoeiend hoor, maar beter dan dat je op een kantoor zit weg te stoffen.

Wat mij vooral inspireert zijn de mensen en vrienden die je om je heen verzamelt. Liefst mensen met een sterk karakter, van wie je levenslang kunt leren. Gerrit Komrij was zo iemand. Ik was 27 toen ik hem voor het eerst ontmoette tijdens een optreden in Utrecht waar hij ‘Gedicht zonder Dom’ voordroeg. Ik was zo onder de indruk dat ik hem gevraagd heb of ik zijn stem als instrument mocht gebruiken om het gedicht te verklanken. Hij gaf me direct zijn vertrouwen en zei: ja jongen, gaan we doen! We hadden een klik.

Gesamtkunstwerk

Ik vind dat mooi: geesten die elkaar tegenkomen en samen optrekken, al liggen de generaties uit elkaar. Hij heeft gedichten bij mij ingesproken en zei: maak van poëzie een Gesamtkunstwerk. Wat begon met één nummer werd uiteindelijk een heel album: ‘Dansen op spijkers’.

Dat is tien jaar geleden, maar nu komt er een nieuwe uitgave van op lp. De presentatie vindt plaats op een nieuw dichtersbal dat naar ons album is genoemd. Dit bal - een avantgarde-party met poëzie, kunst, performances en muziek - moet een positieve tegenhanger worden van het Boekenbal, dat toch een beetje stoffig is.

In verband met de heruitgave van het album heb ik alle tapes die Gerrit had ingesproken nog eens beluisterd. Veel daarvan is nooit gebruikt. In mijn hoofd ontstond toen een melodie, en ik besloot om postuum met Gerrit een track te maken: ‘Stille liefde’. Heel surreëel om zijn stem weer te horen, tegelijk merkte ik: hij is er nog. Ik geloof daarin: als je naar je intuïtie luistert kun je iemands aanwezigheid voelen.

Mijn moeder is drie jaar geleden overleden, maar ik ervaar duidelijk haar nabijheid. Ik droom veel over haar, dan lopen wij samen over het strand zoals we vroeger vaak deden. We waren echt soulmates. Ze was destijds heel enthousiast over ‘Dansen op spijkers’. Nu het album opnieuw verschijnt, komt alles bij elkaar en heb ik het gevoel alsof mijn moeder en Gerrit op mijn schouder zitten en meekijken.”

Louis Gauthier (37) is journalist, componist, muziekprogrammeur en presentator. De heruitgave van ‘Dansen op spijkers’ verschijnt als lp tijdens het dichtersbal ‘Dansen op Spijkers’ op 1 juni in VondelCS Amsterdam.

