De droom van deze drijvende libertariërs gaat in rook op

Ze hadden wel iets weg van piraten. Of schurken uit een James Bond-film. Toen de Amerikaan Chad Elwartowski en zijn Thaise vriendin eerder dit jaar hun intrek namen in hun drijvende huisje op volle zee trokken ze met veel bombarie een fles bubbelwijn open en postten triomfantelijke video’s op YouTube. “Hiermee steek ik een dikke middelvinger op naar iedereen die de levens van anderen probeert te beheersen door macht”, jubelde Elwartowski.

De Amerikaanse ondernemer, naar eigen zeggen rijk geworden met bitcoin-investeringen, en zijn Thaise geliefde Supranee Thepdet betrokken begin maart op ongeveer veertien mijl uit de Thaise kust een wit kunststof huisje op een soort grote stalen dobber, die was verankerd aan de zeebodem. De twee hoopten hiermee de aanzet te geven voor een heuse drijvende gemeenschap met zo’n twintig drijvende woningen, waaronder verblijven voor toeristen, en een onderwaterrestaurant.

© Louman & Friso

Elwartowski en zijn vriendin behoren tot een kleine anarcho-libertarische beweging die pleit voor ­seasteading, van de Engelse woorden sea (zee) en homestead (huis). De aanhangers vinden hedendaagse samenlevingen te bureaucratisch, met te veel dwang en te hoge belastingen. Op volle zee, buiten het gezag van staten, hopen ze nieuwe gemeenschappen te stichten. “Mensen hebben het altijd over de ruimte”, aldus Elwartowski. “Maar we hebben de oceanen nog niet veroverd. Seasteading is een fantastische manier om naar die geweldige, open gebieden te trekken die we hier op aarde hebben.”

Thaise marinemensen bij de omstreden 'seastead'. © EPA

Zilte utopie De libertariërs zijn nu op zoek naar een nieuwe plek om hun zilte utopie te realiseren. Volgens sommigen moeten de aspirant-zeebewoners het pas weer proberen als ze goede afspraken hebben met omringende landen. Volgens anderen kunnen de seasteaders beter veel verder de zee op gaan om, buiten alle territoriale wateren en economische zones, echt hun eigen gang te kunnen gaan. De voorlopig weer aan land vertoevende Elwartowski lijkt er in elk geval nog steeds in te geloven. “De oceaan is de volgende grens”, zei hij onlangs tegen de Financial Times. Nederlander tekent nieuw drijfhuis Het ideaal van drijvende huizen of ‘seasteads’ op volle zee geniet met name steun onder Amerikaanse libertariërs en fans van digitale cryptomunten als de Bitcoin. Om na het Thaise fiasco elders een nieuwe poging te wagen, heeft een groep ondernemers de Nederlandse architect Koen Olthuis nu opdracht gegeven om een nieuwe, grotere seastead te tekenen. “Deze jongens doen dit volgens mij met de beste bedoelingen”, zegt Olthuis. “Ze denken echt dat ze aan het begin staan van nieuwe gemeenschappen op zee, die hun eigen regels kunnen opstellen.” Olthuis is al jaren gespecialiseerd in het ontwerpen van woonboten en drijvende gebouwen. Hij denkt dat het seasteading-ideaal technisch gezien best te realiseren is. Wel een serieus obstakel zijn volgens hem de economische levensvatbaarheid van de gedroomde drijvende gemeenschappen en allerlei regelgeving en tegenwerking van staten. “Dit zijn heel innovatieve, vrij jongens. Die botsten dus met regels. Dat gaat vaak zo.”

