De droom van Bart Ongering: 'Eerst de klas in, dan de wereld'

Dat past in mijn ideaalbeeld: een directeur moet dicht bij de leerlingen staan. Die droom kwam niet zomaar aanwaaien: ik denk er vaak over na om met een paar anderen een school op te zetten. Een school waar ik mijn creativiteit meer kwijt kan en waar ook leerlingen die niet goed passen in het huidige onderwijssysteem de ruimte krijgen om te bloeien. Ik vind het bijna ongezond dat wij zo vasthouden aan het idee dat iedereen zo hoog mogelijk opgeleid moet zijn. Het is mijn droom dat systeemdenken te veranderen en voor alle leerlingen meer kansen te creëren. Nu zijn ze nog zo jong als ze een richting moeten kiezen, vaak weten ze echt niet wat ze later willen gaan doen.

Ikzelf was op school niet erg serieus bezig, voelde me niet zo gezien of uitgedaagd. Maar ik had het geluk dat mijn familie mij stimuleerde om door te zetten. Ik kom uit een onderwijsgeslacht, dat ik uiteindelijk zelf les ben gaan geven is dus niet zo gek. Voor de klas heb ik het ontzettend naar mijn zin. De kinderen kruipen in mijn hart, na een paar weken zomervakantie begin ik ze te missen. Misschien word ik daarom getrakteerd op mooie dromen over school, al heb ik eens gedroomd dat een hele klas boos wegliep uit mijn lokaal.

Opvoeder

In werkelijkheid heb ik niet gauw stress of moeite met orde houden. Veel ervaring maakt het lesgeven makkelijker. In het begin ben je onzeker en zoek je nog naar je eigen identiteit voor de klas. Op een gegeven moment ontdek je dat je als docent ook opvoeder bent, die rol moet je op je nemen, vind ik. Als een leerling ergens mee zit en jou om advies vraagt moet ik dan zeggen: ik geef Engels en that’s it? Ik ben juist blij dat hij mij in vertrouwen neemt. Het spreekwoord it takes a village to raise a child klopt echt: je voedt samen een kind op, met de ouders, de familie, de buurt en de school.

Lesgeven is mijn basis, ik hoop het tot mijn pensioen te kunnen doen. Maar ik ben niet alleen docent, ik word ook graag serieus genomen als schrijver. Ik sta bekend als Meester Bart die over onderwijs schrijft, ook in mijn stukjes in Trouw had ik als kader de vier muren van het klaslokaal of de hekken om het schoolplein. De namen waren gefingeerd, maar de verhalen en dialogen waren op waarheid gebaseerd. Nu wil ik laten zien dat ik nog meer kan. Ik ben bezig aan een roman voor (jong)volwassenen en heb voor het eerst de realiteit losgelaten. Ik hoop mijn leerlingen te verrassen en trek de wijde wereld in.”

Bart Ongering (35) doceert Engels. Over zijn ervaringen op een Amsterdamse school verzorgde hij van 2015-2017 een rubriek in Trouw. Najaar 2018 verschijnt zijn eerste roman.

