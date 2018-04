De dood van Avicii schokt Nederlandse dj’s

Avicii, een naam die verwijst naar ‘het laagste niveau van de boedhistische hel’, werd bekend met grote hits als ‘Wake me up’ en ‘Hey Brother’. De Zweed stond aan de basis van de electronic dance, een muziekstijl waarvan inmiddels zijn Nederlandse collega Martin Garrix een bekende exponent is. Avicii koppelde het dancegeluid aan popfolk en werkte veel samen met bekende popartiesten, zoals de Britse band Coldplay.

Nederlandse dj's

"O mijn God", reageert Laidback Luke op Twitter. De Nederlandse dj, producer en vechtkunstenaar leerde Bergling al vroeg kennen. Voordat Avicii doorbrak stuurde de Zweed Laidback Luke meermaals demo's via zijn onlineforum voor producers. "Ik ben sprakeloos. Dat je in vrede mag rusten mijn lieve Tim.''

Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben beleefd en dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd Nicky Romero, dj

Ook Nicky Romero, die met Avicii het nummer I Could Be The One (2012) maakte, is geschokt. "Lieve Tim, ik kan niet geloven wat ik net hoorde'', schreef Nicky op Instagram bij een foto van hem en zijn Zweedse collega. "Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe ik me nu voel. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben beleefd en dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd. De wereld zal je missen. Ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt.''