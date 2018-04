De Donald Trump van het Portugese voetbal ontslaat spelers toch níet

Zijn ze werkelijk begaan met het lot van de club, of vrezen ze vooral een ondermijning van de status die zij aan de club ontlenen? Of misschien wel beide.

Neem Bruno de Carvalho, voorzitter van Sporting Portugal. Hij was vorige week vrijdag zo ontstemd over de instelling van een aantal spelers in de verloren Europa League-wedstrijd tegen Atletico Madrid dat hij in zijn wijsheid bedacht het gehele eerste elftal te schorsen. Op Facebook kondigde De Carvalho de massale schorsing aan, wat hem weer op een woedende reactie van negentien spelers kwam te staan.

Een dag later trok de voorzitter zijn dreigement in, maar een paar uur voor de wedstrijd tegen Pacos de Ferreira van zondag publiceerde hij opnieuw een bericht op Facebook. De Carvalho legde uit waarom hij de spelers niet had geschorst. "Het zou niet het effect van een straf hebben. Zij zouden het alleen maar gebruiken als weer een excuus om niet te hoeven voldoen aan de verplichtingen waarvoor ze worden betaald."

In het gezicht gespuugd

Voor de wedstrijd tegen Pacos de Ferreira (Sporting won met 2-0) werd De Carvalho, die vreemd genoeg altijd in de dug-out zit, uitgejouwd door de supporters van de club uit Lissabon. Ook trainer Jorge Jesus zei de actie van zijn voorzitter niet te begrijpen. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Sporting is een club met een rijke historie en het zijn juist de spelers die de club groot maken."

Het is niet de eerste keer dat De Carvalho met een opmerkelijke actie in het nieuws kwam. Eind 2016 werd hij ervan beschuldigd dat hij de voorzitter van Arouca, Carlos Pinho, in het gezicht had gespuugd. De Carvalho verklaarde dat hij tijdens een opstootje in de spelerstunnel juist het slachtoffer was, maar videobeelden wezen het tegendeel uit.

In een profiel dat de Britse krant The Independent vorig jaar van hem maakte, werd De Carvalho omschreven als de Donald Trump van het Portugese voetbal: hij is uitgesproken, confronterend, onvoorspelbaar en opvliegend. De krant meldde ook dat hij, misschien wel door die eigenschappen, de club weer gezond had gemaakt. Bij zijn aanstelling in 2013 kampte Sporting met torenhoge schulden en eindigde in de Portugese competitie als zevende, de slechtste klassering ooit.