De Donald J. Trump Foundation heft zichzelf op

Zij beschuldigde de Amerikaanse president en zijn oudste drie kinderen ervan de stichting uitsluitend te gebruiken voor privé- en politieke doeleinden.

Ook zou Trump de stichting veelvuldig hebben gebruikt voor de campagne van de presidentsverkiezingen van twee jaar geleden. Zo koos Trump er destijds voor aanwezig te zijn bij een inzamelingsactie voor veteranen in Iowa, terwijl op hetzelfde moment een debat plaatsvond met Republikeinse presidentskandidaten. Tijdens dat evenement haalde Trumps stichting 2,8 miljoen dollar op. Dat geld zou ook gebruikt zijn om Trumps campagne te financieren.

Politiek gewin

Underwood was in juni naar de rechter gestapt om de ontbinding te eisen van de stichting. Stichtingen zonder winstoogmerk moeten zich alleen bezighouden met liefdadigheid, maar volgens Underwood is de Donald J. Trump Foundation alleen uit op politiek gewin. De stichting kocht zelfs een portret van Trump voor 10.000 dollar om dat vervolgens op te hangen op een van zijn golfclubs.

De Amerikaanse president reageerde destijds woest op de aantijgingen van Underwood en zei onder geen beding te zullen schikken. Dat gebeurt nu toch: beide partijen hebben volgens Underwood afgesproken de bezittingen van de stichting over te hevelen naar andere goede doelen. Een rechter moet de deal nog wel goedkeuren.

Met de schikking komt geen einde aan de rechtszaak die is aangespannen door de procureur-generaal. Zij eist nog steeds dat miljoenen dollars worden terugbetaald en dat Trump en zijn drie oudste kinderen tijdelijk geen topfuncties meer mogen krijgen bij andere goede doelen in de staat.