De doden van 2017

Januari Lees verder na de advertentie 2 januari - John Berger (90) Schilder, schrijver, dichter, criticus, essayist en theatermaker. Veelzijdig en controversieel Brits kunstenaar. 19 januari - Jan Kruis (83) Tekst loopt door onder de afbeelding Striptekenaar Jan Kruis. © ANP Kippa Veertig jaar lang verscheen zijn strip 'Jan, Jans en de kinderen' bijna wekelijks in de Libelle. In 1986 introduceerde hij daarin 'Sint Pannenkoek', een feestdag waarop iedereen pannekoeken eet en er een op zijn hoofd legt. 20 januari - Hans Breukhoven (70) Een single of cd kocht je bij Free Record Shop, de door Breukhoven opgerichte platenzaak die in 2014 failliet ging. De ex van Connie Breukhoven stierf aan alvleesklierkanker. 21 januari - Adèle Bloemendaal De 'grand old lady van de komedie', zo stond de cabaretière, actrice en zangeres ook wel bekend. Ze speelde in series, films, reclames, stond op de planken én durfde in 1983 als eerste Nederlandse boven de vijftig naakt in Playboy. Tekst loopt door onder de afbeelding Adèle Bloemendaal. © anp

Februari 5 februari - David Axelrod (83) De invloedrijke Amerikaanse componist, arrangeur en producer werkte met Lou Rawls, saxofonist Cannonball Adderley en rockgroep Electric Prunes. Zijn samples, gebruikt door Dr. Dre, Black Eyed Peas en Wu-Tang Clan, bepalen nog altijd de hedendaagse hiphopscene. Tekst loopt door onder de afbeelding David Axelrod © xx 10 februari - Piet Keizer (73) Voormalig linksbuiten van Ajax, die bekendstond om zijn fenomenale schijnbewegingen, vormde op het veld een legendarisch duo met Johan Cruijff. Tekst loopt door onder de afbeelding Piet Keizer. © ANP 14 februari - Kim Jong-nam (45) De halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kreeg op een Maleisisch vliegveld zenuwgas in zijn gezicht geduwd. Twee uur later stierf hij. Jong-nam werd lang gezien als opvolger van zijn vader Kim Jong-il. Hij viel echter in ongenade en werd rond 2003 Noord-Korea uitgezet. 14 februari - Ton Vorstenbosch (69) Stond bekend als een van de beste toneelschrijvers van Nederland. Schreef geroemde drama's over het koningshuis en maatschappijkritische stukken. 16 februari - Dick Bruna (89) De 'vader van Nijntje' overlijdt in zijn slaap in zijn thuisstad Utrecht. Wereldberoemd is het konijntje met haar puntige oren, zwarte oogjes en kruisjesmond - wereldwijd herkenbaar in alle eenvoud. Bijna zestig jaar liet Bruna Nijntje avonturen meemaken, maar ook Nijntje is met pensioen. De tekenrechten zijn niet overgedragen. Tekst loopt door onder de afbeelding Dick Bruna. © ANP

Maart 18 maart - Chuck Berry (90) "Als je rock-'n-roll een andere naam zou moeten geven, noemde je het Chuck Berry", zei Beatle John Lennon ooit over de zwarte muzikant uit het Amerikaanse St. Louis. Van zijn eerste hit in 1955, 'Maybellene', verkocht Berry miljoenen platen. Daarna volgden hits als 'Johnny B. Goode' en 'Roll Over Beethoven'. Tekst loopt door onder de afbeelding Chuck Berry. © ANP Kippa 20 maart - David Rockefeller (101) De oudste miljardair en filantroop ter wereld was een succesvol Amerikaans bankier die de kleine Chase Manhattan bank uitbouwde tot wat we nu kennen als JPMorgan Chase. Zijn vader bouwde het beroemde Rockefeller Center in New York, zijn moeder was een van de oprichters van het Museum of Modern Art- MoMA. 21 maart - Colin Dexter (86) Een arrogante politieman die zijn assistent afblaft en wiens privéleven een puinhoop is. Dat is het bekendste personage van misdaadschrijver Colin Dexter: inspector Morse.

April 1 april - Jevgeni Jevtoesjenko (84) Geldt vanwege zijn politiek betrokken poëzie als een van de grootste dichters van de voormalige Sovjet-Unie. Hij bekritiseerde Stalin en was daardoor onder Chroesjtsjov een belangrijke stem van de jonge generatie. 20 april - Saskia Stuiveling (71) "Fabelachtige energie, dossierkennis en caleidoscopische belangstelling". Die karakteristieken gebruikte de Algemene Rekenkamer in Stuivelings overlijdensadvertentie. Ruim drie decennia was ze actief bij een van de hoge colleges van staat, de laatste zestien jaar daarvan als president. 22 april - Michele Scarponi (37) De Italiaanse wielrenner kwam tijdens een trainingsrit in aanrijding met een busje, waarna hij overleed, een paar weken voor hij als Astana-kopman aan de start zou staan van de Ronde van Italië, die hij in 2011 won. 23 april - Chriet Titulaer (73) Met zijn karakteristieke Limburgse stemgeluid voorzag hij de maanlanding van commentaar. In één klap was hij een bekende Nederlander. In programma's als 'Wondere Wereld' besprak hij nieuwe technologische ontwikkelingen en bleek daarin zijn tijd ver vooruit. Tekst loopt door onder de afbeelding Chriet Titulaer. © ANP 24 april - Benjamin Barber (77) Amerikaans politicoloog die de natiestaat zag falen en vond dat burgemeesters de wereld zouden moeten regeren. De oud-adviseur van president Clinton schreef boeken als 'Jihad versus McWorld' en 'If Mayors Ruled the World'. 30 april - Ueli Steck (40) De supersnelle bergbeklimmer slaagde er in 2012 en 2015 in de top van de Mount Everest te bereiken zonder extra zuurstof. Hij verdiende daarmee de bijnaam 'Zwitserse machine'. In het Himalaya-gebergte kwam hij dodelijk ten val bij de beklimming van de berg Nuptse.

Mei 18 mei - Chris Cornell (52) Zanger van grungeband Soundgarden en Audioslave pleegde direct na een concert zelfmoord. 'Black Hole Sun' was in 1994 hun eerste hit. 23 mei - Roger Moore (89) Vaker dan ieder ander vertolkte de Brit de rol van James Bond. Tussen 1973 en 1985 speelde hij zeven keer de rol van geheim agent 007, onder andere in 'Live and Let Die', 'The Man With the Golden Gun' en 'A View to a Kill'. Na een kort ziekbed overleed hij in Zwitserland. Tekst loopt door onder de afbeelding Roger Moore. © ANP Kippa 28 mei - John Wijdenbosch (44) Nederlands acteur, bekend van 'Fort Alpha', 'Costa' en 'Shouf Shouf!', kwam met zijn vrouw en vierjarige dochter om het leven toen de auto van de weg raakte en in het water belandde. 30 mei - Wopkje Kooistra (92) Na elf uur en negen minuten kwam de Friezin als eerste vrouw over de finish van de Elfstedentocht in 1941. Ze was toen zestien jaar. Ook in 1947 was ze de snelste vrouw tijdens de bijna 200 km lange schaatstocht.

Juni 6 juni - Sandra Reemer (66) Als zangeres vertegenwoordigde ze Nederland drie keer tijdens het Eurovisie Songfestival. Als presentatrice was ze o.a. te zien in 'Showmasters' en in 'Wedden, dat...?' met Jos Brink. Tekst loopt door onder de afbeelding Sandra Reemer © ANP Kippa 16 juni - Helmut Kohl (87) Als voormalig bondskanselier van Duitsland gaat hij de geschiedenisboeken in als 'Vader van de Duitse eenheid', 'Held van de hereniging' en 'Ereburger v an Europa'. Elf maanden na de val van de Berlijnse Muur realiseerde hij de eenwording van Duitsland, het hoogtepunt van zijn politieke carrière. Tekst loopt door onder de afbeelding Helmut Kohl. © ANP Kippa 19 juni - Otto Warmbier (22) De Amerikaanse student wordt begin 2016 in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid wegens het stelen van een vlag in zijn hotel. Op 13 juni wordt hij vrijgelaten en in comateuze toestand naar de VS gebracht, daags daarna overlijdt hij. 20 juni - Prodigy (42) Een van Amerika's meest invloedrijke rappers die begin jaren negentig de stem werd van een generatie kansarme jongeren die opgroeide op straat.

Juli 13 juli - Liu Xiaobo (61) China's bekendste dissident, mensenrechtenactivist en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede. Tekst loopt door onder de afbeelding Liu Xiaobo. © EPA 20 juli - Chester Bennington (41) 'I tried so hard/ And got so far/ But in the end it doesn't even matter.' De frontman van een van de populairste rockbands allertijden, Linkin Park, zong het tig keer. Tot het niet meer ging. Hij verhing zich in zijn huis in Los Angeles.

Augustus 8 augustus - Jorge Zorreguieta (89) Vader van koningin Máxima én onder de Argentijnse dictator Videla staatssecretaris van landbouw. Feiten over betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen onder het generaalsbewind van Videla zijn er niet, maar dat hij staatssecretaris was ten tijde van deze 'Vuile Oorlog' maakte de trouwplannen van zijn dochter Máxima destijds omstreden. Bij het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander in 2002 was Zorreguieta niet welkom, wel bij latere feestelijke gelegenheden. Tekst loopt door onder de afbeelding Jorge Zorreguieta. © ANP 8 augustus - Glenn Campbell (81) Bekend van nummers als 'Wichita Lineman', 'Southern Nights' en 'Rhinestone Cowboy'. Veelzeggend is de titel van het 64ste en tevens laatste studioalbum van de Amerikaanse countryzanger dat twee maanden voor zijn overlijden uitkwam: 'Adiós'.

September 8 september - Harry Kuitert (92) Met afstand de meest invloedrijke theoloog die Nederland de afgelopen eeuw voortbracht. Schreef een stroom populariserende boeken over wat wel en wat niet waar kon zijn in het christendom. In de huidige theologie is zijn echo weggestorven. Tekst loopt door onder de afbeelding Harry Kuitert. © Werry Crone

15 september - Violet Brown (117) De oudste mens ter wereld woonde haar hele leven in hetzelfde huis op Jamaica. Na een kort ziekbed overleed zij, waardoor nu de 117-jarige Japanse Nabi Tajima de oudste wereldbewoner is.

23 september - Charles Bradley (68) 'The screaming eagle of soul', werd Bradley ook wel genoemd. Jarenlang verdiende hij zijn geld als James Brown-imitator. Pas op 63-jarige leeftijd bracht hij een eigen album uit. Hij werd getroffen door kanker.

27 september - Hugh Hefner (91) De oprichter van het naaktblad Playboy kon maar op één plek sterven: de beroemde en beruchte Playboy Mansion. Tekst loopt door onder de afbeelding Hugh Hefner. © AP

Oktober 2 oktober - Tom Petty (66) Grootheid in de rockmuziek die met zijn band Tom Petty & the Heartbreakers hits had als 'Refugee', 'Breakdown', en 'American Girl'. Een week voor zijn hartaanval en overlijden vierde de band het 40-jarig bestaan tijdens een afscheidstour. Tekst loopt door onder de afbeelding Tom Petty. © EPA 5 oktober - Eberhard van der Laan (62) Betrokken, geliefde en op het stadhuis soms gevreesde burgemeester van Amsterdam. Hij hield van de stad, en de stad hield van hem. Zijn gewenste erfenis? "Dat het de lieve stad blijft die het is", zei hij in 'Zomergasten'. Honderden Amsterdammers verzamelden zich eind september nog bij de ambtswoning om de zieke Van der Laan te eren met een minutenlang applaus en het zingen van 'Aan de Amsterdamse grachten'. Tekst loopt door onder de afbeelding Eberhard van der Laan © ANP XTRA 19 oktober - Frits Bom (73) De Ombudsman, De Konsumentenman en, voor altijd, De Vakantieman: Bom was vanaf eind jaren zeventig het gezicht van consumentenprogramma's op televisie. Tekst loopt door onder de afbeelding Frits Bom © ANP 27 oktober - Hans Kraay sr. (81) Markante voetbalman en spijkerharde verdediger. Speelde voor DOS, Feyenoord en het nationale elftal. Trainde als eerste alle drie de traditionele topclubs en werd later voetbalanalist en -commentator.

November 19 november - Charles Manson (83) Sekteleider van de zogenoemde 'Manson Family' die zijn volgelingen in 1969 een reeks gruwelijke moorden liet plegen. Tekst loopt door onder de afbeelding Charles Manson. © AFP 23 november - Fred van der Spek (93) Decennialang was hij het kopstuk van de Pacifistisch Socialistische Partij. Hij zat bijna twintig jaar in de Tweede Kamer en was enkele jaren fractieleider in de Eerste Kamer. 29 november - Slobodan Praljak (72) "Ik ben geen oorlogsmisdadiger", zei de zojuist voor 'misdaden tegen de menselijkheid' veroordeelde Kroatische ex-generaal in de zaal van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Hij wierp zijn hoofd naar achter, nam voor het oog van de wereld een slok gif en overleed.