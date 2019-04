De directeur van het Haga Lyceum verdiende meer dan toegestaan: ‘Het wordt nu tegen ons gebruikt’

De school, die sinds enkele maanden onder vuur ligt, omdat de AIVD ‘signalen’ van ongewenste contacten met jihadistische groeperingen opving, ging in augustus 2017 open. Directeur Söner Atasoy ontving over de rest van dat kalenderjaar, vijf maanden, ruim 62.000 euro. Dat is 12.000 meer dan toegestaan volgens de wet normering topinkomens, waaraan scholen zijn gebonden. Een directeur van een kleine middelbare school mag over een schooljaar niet meer dan 117.000 euro verdienen. Er is ook een minimum: rond de 90.000 euro.

Bij de berekening van mijn salaris heeft het bestuur gedacht dat het werkgeversdeel van de premies niet meetelde. Die fout is rechtgezet. Söner Atasoy, directeur Cornelius Haga Lyceum

Een derde van het budget Volgens NRC Handelsblad wijst de AIVD er in een aanvullend bericht op dat Atasoy en twee familieleden een derde van het schoolbudget ontvangen. Atasoy bestrijdt de kritiek. “Bij de berekening van mijn eigen salaris heeft het schoolbestuur gedacht dat het werkgeversgedeelte van de premies niet meetelde. Dat bleek wel het geval. Die fout is rechtgezet en ik betaal het geld in maandelijkse termijnen terug.” Atasoy wijst erop dat de school in het jaarverslag over 2017 deze zaak al heeft gemeld. “Het wordt nu tegen ons gebruikt, omdat de overheid niet wil dat de school er mag zijn. Daarvoor is men blijkbaar bereid privégegevens over mij en andere bestuurders te lekken.” Hij zegt door die tegenwerking jarenlang juist onbezoldigd te hebben gewerkt aan de oprichting van de school. “Uiteindelijk hebben we in twee weken de school opgericht en moest ik snel mensen aannemen, onder wie een secretaresse, die helemaal geen familie van mij is.”

Meer leerlingen De kosten voor niet-lesgevend personeel bedragen volgens hem inmiddels 5 procent van de schoolbegroting. De school heeft nu 170 leerlingen, maar verwacht komend schooljaar datzelfde aantal brugklassers te verwelkomen. Als een onderwijsbestuurder teveel verdient, is het zowel aan de onderwijsinspectie als aan de accountant om dit te melden aan de betrokken ministeries in Den Haag. Die kunnen indien nodig actie ondernemen. De beloning van de Haga-directeur en de financiële administratie zijn op dit moment onderdeel van het onderzoek dat de onderwijsinspectie uitvoert naar de Amsterdamse islamitische school. Dat begon als een regulier onderzoek, maar is naar aanleiding van de AIVD-signalen uitgebreid. Volgens Atasoy blijkt uit een eerste versie van het onderzoeksrapport ‘dat er niets is aangetroffen waarover de AIVD sprak’. Een woordvoerder van de inspectie wil er niets over zeggen, voordat het rapport is gepubliceerd. Naar verwachting gebeurt dat in juni.

Moskeeën: islamlessen ten onrechte in verdachte hoek gezet De AIVD liet onlangs weten dat op veel meer scholen dan het Haga Lyceum sprake is van mogelijk radicaliserend godsdienstonderwijs. Vertegenwoordigers van de moskeeën zeiden in Trouw dat de dienst met ‘vage beschuldigingen’ eerder het wantrouwen onder moslims aanwakkert.