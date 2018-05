De dinosaurus van de Bundesliga is gestorven

Na 54 jaar is er een einde gekomen aan het onafgebroken verblijf van Hamburger SV in de Bundesliga. Sinds de oprichting van de Bundesliga speelde HSV op het hoogste niveau van Duitsland. Het leverde HSV de bijnaam Bundesliga-Dino op. Hoewel HSV zaterdag met 2-1 van Borussia Mönchengladbach won, daalde de club af naar het tweede niveau.

Al een aantal seizoenen lang dreigde er een einde te komen aan het verblijf van de 'dinosaurus' in de Bundesliga, maar telkens wist HSV zich net op tijd op te richten. Vier seizoenen geleden kwam HSV voor het eerst in de problemen. Als nummer zestien van de Bundesliga moest de club twee wedstrijden om lijfsbehoud spelen tegen Greuther Fürth, dat juist hoopte op promotie naar het hoogste niveau. Twee keer speelde HSV gelijk (0-0 en 1-1), maar dankzij het gemaakte uitdoelpunt bleef de club behouden voor de Bundesliga.

In 2015 ontmoette HSV Karlsruher SC om zich veilig te spelen. Na twee keer 1-1 maakte HSV pas in verlenging de beslissende 1-2. Vorig seizoen stonden de Hamburgers tot de voorlaatste speeldag op de zestiende plaats, maar dankzij een benauwde overwinning op VfL Wolfsburg - pas vlak voor tijd viel de winnende treffer - steeg de club naar een veilige positie.

De laatste twintig jaar speelden tal van Nederlanders in het Volks­park­sta­di­on

Datzelfde Wolfsburg zat HSV dit keer dwars in de strijd tegen degradatie, door net als HSV zaterdag op de laatste speeldag te winnen. Daardoor heeft Wolfsburg nog kans op handhaving en degradeerde HSV.

De onrust in Hamburg is al jarenlang binnen alle geledingen van de club merkbaar. De laatste tien jaar stonden zeventien trainers aan het roer. Daar hoorden ook de Nederlanders Huub Stevens, Ricardo Moniz, Martin Jol en Bert van Marwijk bij. Dit seizoen werden er twee coaches ontslagen. Daarnaast is de schuld opgelopen tot boven de 100 miljoen euro en moest de directie dit seizoen vertrekken.

Stevens, Moniz, Jol en Van Marwijk zorgden niet als enigen voor Nederlandse invloeden bij HSV. De laatste twintig jaar speelden tal van Nederlanders in het Volksparkstadion. Van Nico-Jan Hoogma tot Rafael van der Vaart en van Joris Mathijsen tot Ruud van Nistelrooij. Dit seizoen staat voormalig Sparta-verdediger Rick van Drongelen bij de club uit Hamburg onder contract.

De beroemde klok in het stadion, die in jaren, dagen, uren, minuten en seconden aangaf hoe lang HSV actief was op het hoogste niveau. © REUTERS