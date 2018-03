Aan de ontbijttafel praatten we na over de uitslagen en de uitkomst van het referendum. Zij had een levendige verkiezingsavond gezien op televisie met mooie beelden uit TivoliVredenburg en ik had niks gezien want ik was ín TivoliVredenburg en dan geldt de schoolagendawijsheid van Rabindranath Tagore: wie het dichtst bij de lamp zit, ziet het minst.

Ik had eerst een half uur door het complexe gebouw gedoold, dat op drie niveau's als een studio was ingericht, in de misvatting dat ik hier de exitpolls, de voorlopige uitslagen, de analyses en commentaren op de voet zou volgen, maar het gebouw gonsde alleen maar van het geroezemoes van borrelende gasten, waartussen televisie- en radiomensen uitgerust met oortjes en koptelefoons onverstaanbaar hun werk deden; Hilversum was naar Utrecht gekomen en had zijn high-tech circus opgetrokken, met wandvullende ledschermen, zwenkende cameracranes, augmented reality-projecties en live-verbindingen met achttien locaties in het land.

Wij, de gasten, waren het levend behang. We zorgden voor de festivalsfeer die in de Hilversumse studio's zo node ontbreekt en hoewel het dus een hele tour de force was geweest, was gaandeweg iedereen tevreden met het resultaat: de NOS, het stralende TivoliVredenburg, de stralende stad Utrecht én de kijkers en luisteraars thuis, nu ja in ieder geval de vrouw die tegenover mij aan de ontbijttafel zat.

Hoofdbrekens Natuurlijk werd er die ochtend veel nagepraat, over het triomfantelijke GroenLinks van de bakfietsen - en het onbehagen daarover (bij mij thuis), over het verpieteren van oud links (de PvdA en de SP), de winst van populistisch rechts en het dreigend oprukken van de politieke islam. De democratie is een feestje, maar niet zonder katers of nieuwe hoofdbrekens. En toen, in de loop van de dag, ineens dat bericht over een 'incident' in het hart van die democratie, in de Tweede Kamer, waar Arno Rutte van de VVD aan het woord was, opkeek, verschrikt een hand voor de mond sloeg, nog een blik van ontzetting wierp en wegbewoog uit beeld, hardop 'optillen!' roepend. Een man had een poging gedaan zich te verhangen aan de publieke tribune, een drama in het hart van de volksvertegenwoordiging.