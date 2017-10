De Defensie-regent die ook over ondeugdelijk materiaal struikelde

Verwijtbare doden zoals nu in Mali waren er niet gevallen, maar ook Kranenburg struikelde door ondeugdelijk materiaal. Veel nieuw aanschafte legerhelmen vertoonden scheuren en gebreken. In een land in wederopbouw waar nog elk dubbeltje werd omgekeerd kwam zo'n strop ongelegen.

Het ministerie heette nog het ministerie van oorlog en marine en het deed ertoe. De herinneringen aan de bezettingsjaren en de politionele acties waren nog vers. Ondertussen liepen de spanningen tussen Oost en West hoog op. Geen enkel ander departement slokte zo'n groot aandeel van de rijksbegroting op, al was Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bezig met een inhaalrace.

Eén bewindspersoon die, zoals Jeanine Hennis-Plasschaert, het hele bewindsterrein bestierde was ondenkbaar. Het ministerie kreeg in het voorjaar van 1949 als eerste staatssecretarissen. Het waren er direct twee: een voor Oorlog en een voor Marine.

Kranenburg kwam in het vizier van de kranten. Telegraaf-columnist Jacques Gans maakte al in februari 1958 in een stukje onder de kop 'Foei Ferdinand!' gehakt van de bewindsman met zijn 'onbeheerste woordenvloed' en 'weinig steekhoudende argumenten'.

De jurist Ferdinand Kranenburg werd in 1951 staatssecretaris van oorlog. Als verantwoordelijke voor materieel regelde hij de aanschaf van nieuwe helmen. De opdracht ging naar de Verenigde Blikfabrieken in Doesburg, groot in conserven, niet in legerbenodigdheden. Bij controles na klachten van militairen bleek veertig procent van de helmen niet te voldoen.

Loslatende schoenzolen

Toen de Tweede Kamer om uitleg vroeg, ging de PvdA'er op dienstreis naar Amerika en liet hij de verdediging over aan zijn minister Cees Staf (CHU). Die houding werd hem kwalijk genomen en in debatten in de Tweede en Eerste Kamer kwam hij onder vuur te liggen. Wat niet hielp was dat er meer problemen met materieel waren: onder meer loslatende schoenzolen en slecht sluitende gasmaskers. Tot moties van wantrouwen kwam het niet. Maar zelfs een senator van Kranenburgs eigen PvdA wenste hem 'wijsheid en moed' bij het nemen van een beslissing in het belang van het land.

Achteraf waren best vragen te stellen bij de gang van zaken in wat de geschiedenisboekjes in zou gaan als de Helmenaffaire. Droeg alleen Kranenburg politieke verantwoordelijkheid of viel ook minister Staf wat te verwijten? Ging het de criticasters van de staatssecretaris alleen om de zaak of was de door hen geuite verontwaardiging ook een teken van de snel verslechterende verhoudingen in het kabinet? Na tien jaar rooms-rode coalities onder leiding van Willem Drees zat er sleet op de samenwerking. Een half jaar na het ontslag van Kranenburg leidde een conflict over financiën tot de val van het kabinet.

Met de afloop van de Helmenaffaire werd in elk geval één ding duidelijk: het eerste ontslag van een staatssecretaris had duidelijk gemaakt dat ook die bewindsman eigenstandige politieke verantwoordelijkheid droeg. Daarmee was staatsrecht geschreven. Kranenburg was de zoon van een vooraanstaand staatsrechtgeleerde, maar vond het een schrale troost. Zijn vertrek zat de PvdA'er (die eerst Tweede Kamerlid en later commissaris van de koningin in Noord-Holland werd) niet lekker. Eind jaren tachtig klaagde hij in een interview met Vara-radio nog dat Staf hem 'als een baksteen' had laten vallen.

