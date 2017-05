De dag die extatisch begon, eindigt ijzig

Zoals zo vaak dit seizoen. “We zitten nu in de zenuwen, maar dat is vooral omdat Feyenoord kampioen kan worden. Feyenoord is beter.” Vak W houdt de moed erin.

Een uur later ligt het vertrouwen, dat zich de afgelopen weken sluipenderwijs van het Legioen meester had gemaakt, in duigen.

Rotterdam zindert zondag, al in de vroege ochtend. Feyenoord kan de eerste landstitel sinds 1999 winnen, de prijs waar de club en de stad al zo lang naar hunkeren. De treinen die op het Centraal Station aankomen zitten bomvol, in de kroegen slaan onbekenden elkaar gelukzalig op de schouders. Een enkeling duikt al de Hofpleinfontein in, met fakkels en al. Tegenover de fontein hangt een immens spandoek, met het stadswapen van Rotterdam: ‘sterker door strijd’.

De hoge verwachtingen van het Legioen ballen zich om half drie samen in De Kuip, waar de kampioensschaal die ochtend al is gearriveerd. Van de bovenste ringen kun je de brandende lichtmasten van het kleine Excelsior-stadion te zien, waar Feyenoord dan het veld betreedt. Een overvliegende camerahelikopter vangt beide stadions in één shot.

Drie dreunen

De tweede helft begint: Feyenoord is sterker. De ploeg zet druk, De Kuip gaat er nog eens achter staan. Dan: drie dreunen, kort na elkaar. 56e minuut: 1-0 voor Excelsior. Op een enkele vloek na is De Kuip doodstil. Er vliegt een biertje over Vak W. Het vak zet even later nog eens ‘Hand in hand’ in: niets is verloren.

Dan: 2-0. Weg hoop. Supporters schelden, schoppen tegen de stoeltjes, een enkeling verlaat het stadion. Wie vak W wil verlaten, krijgt dat te horen: een Feyenoorder loopt niet weg.

65e minuut: 3-0. Sanichar kijkt mat voor zich uit. Anderen zijn gaan zitten, hun hoofd weggestopt in hun handen of sjaal. Bij één van Sanichars vrienden lopen de tranen over de wangen. Door het stadion klinken de doffe dreunen van mensen die op de schotten slaan die de vakken van elkaar scheiden. Het stadion begint leeg te stromen. Wie Vak W wil verlaten krijgt een snauw, of wordt uitgescholden.

Op de parkeerplaats zwaait alleen een blond jochie nog met een Feyenoordvlag

Dertig oneindige minuten volgen. De dag die extatisch begon, eindigt ijzig. Als eindelijk het fluitsignaal geklonken heeft aan de andere kant van de Maas, is het stil in De Kuip. Eén vrouw blijft op haar stoel staan, sjaal boven het hoofd. “Volgende week pakken we hier de schaal!” Verdoofd stromen de supporters De Kuip uit. Op de parkeerplaats zwaait alleen een blond jochie nog met een Feyenoordvlag.

