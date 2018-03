De CT-scan bewijst het: de dinovogel kon echt een beetje vliegen

Het is een icoon uit de evolutietheorie, het fossiele bewijs dat de vogels van de dinosauriërs afstammen. De oervogel Archaeopteryx, die 150 miljoen jaar geleden leefde, zag eruit als een vogel, had vleugels met veren als een vogel, maar kon hij ook vliegen als een vogel? Paleontologen denken tegenwoordig van wel, maar harde bewijzen ontbraken. Aan de fossiele resten was niet te zien of de dino al fladderend van de grond kwam. Misschien bleef het bij een enkele zweefvlucht uit een boom.

Lees verder na de advertentie

Holle botten Franse wetenschappers denken het bewijs dat ze echt vlogen nu wel te hebben gevonden. Ze hebben drie fossiele Archaeopteryxen met een soort CT-scan doorgelicht en gezien dat de structuur van de vleugelbotten erg lijkt op die van moderne vliegende vogels. Hol van binnen, en voorzien van een dunne, stevige wand: licht van gewicht en toch sterk genoeg om de hevige krachten tijdens de vlucht te dragen. Daar konden ze zichzelf mee laten opstijgen, maar ook niet veel meer dan dat, schrijven de Fransen in het vakblad Nature Communications. Archaeopteryx beschikte nog niet over de vlieguitrusting van tegenwoordig. Zijn borstbeen was nog niet krachtig gevormd, zijn schoudergewricht niet soepel genoeg en er ontbraken nog wat aanknopingspunten voor extra vliegspieren. "Het waren geen vliegkunstenaars als sommige hedendaagse roofvogels, of machtige zwevers als de albatros", stellen ze in een toelichting.