De crisis is voorbij, partijen willen weer investeren

In 2012, bij de vorige verkiezingen, was dat wel anders. Nederland bevond zich nog in een van de diepste economische crises die het land sinds de oorlog meemaakte. De overheidsfinanciën dreigden volledig uit het lood te slaan. Doordat nu, aangenomen dat de komende vier jaar de economie niet dramatisch slechter gaat presteren, geld beschikbaar is, worden heel andere verschillen tussen partijen zichtbaar. Genoeg verschillen overigens.

Er valt wat te kiezen, stelde de directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geest, vanochtend bij de presentatie van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Het planbureau berekende de economische effecten van alle partijwensen, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten op het milieu en de leefbaarheid.

Verschillen te overzien

Niet alle partijen die een reële kans maken zetels in de nieuwe Kamer te veroveren, legden hun programma voor doorrekening voor. De PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren zagen van de mogelijkheid af.

Afgaande op de doorrekening van het Centraal Planbureau zijn de verschillen tussen partijen in het centrum van de politiek te overzien, en mag de vorming van een kabinet met meerdere partijen in het midden niet al te grote problemen opleveren. Partijen geven meer geld uit, maar kijken wel uit het tekort van de overheid ver van het begrotingsevenwicht uit te laten komen.

Het tekort komt bij vrijwel alle partijen niet hoger uit dan zo’n 0,1 procent. Alleen de Vrijzinnige Partij, de afsplitsing van 50Plus van het Kamerlid Norbert Klein, komt op een enorm tekort uit. Dat tekort is te wijten aan de invoering van een basisinkomen voor iedereen. Denk, de afsplitsing van de PvdA, weet het tekort slechts in de hand te houden door fors meer gas op te pompen uit het Groninger veld.

Uit de doorrekening komen inmiddels al vertrouwde zaken naar voren: D66 is de partij met de hoogste onderwijsinvesteringen, het CDA de partij die het hoogste extra bedrag voor defensie reserveert. Er zijn duidelijke verschillen, maar die verschillen blijven overzichtelijk.

Veel maatregelen om meer economische groei te stimuleren, en dus meer inkomsten voor de overheid, nemen de partijen niet. De groei komt daarmee uiteindelijk niet veel hoger uit dan het Centraal Planbureau nu al berekent, gemiddeld 1,7 procent per jaar de komende kabinetsperiode. Hetzelfde geldt overigens voor de koopkracht. Als de economie zich zo gedraagt als nu voorspeld zal iedereen een beetje meer geld in de portemonnee hebben, maar het extraatje is bepaald niet spectaculair. De uitzondering is in dit geval de Socialistische Partij, mede door het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekering.

Directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau.

De VVD is de partij die het meest investeert in de creatie van banen. De liberalen lukt dat, omdat veel meer dan andere partijen werk boven milieubeleid wordt gesteld. Uit de doorrekening van de programma’s door het PBL blijkt bijvoorbeeld dat GroenLinks bijna 16,5 miljard euro uittrekt voor het milieu- en klimaatbeleid, veel meer dan andere partijen. D66 trekt er iets minder dan 10 miljard voor uit, PvdA ongeveer 2,5.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen in 2030 meer schone energie opwekken en de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen dan andere partijen. Op enige afstand volgen PvdA en SP. Opvallend is dat deze twee partijen mede-ondertekenaar zijn van de klimaatwet, die uitgaat van een CO2-reductie van 55 procent in 2030. Met hun huidige plannen halen PvdA en SP dat niet.

GroenLinks en D66 zorgen voor een forse verbetering van de biodiversiteit, met name ChristenUnie en VVD blijven achter. Het effect van het verkiezingsprogramma van de liberalen op de natuur is zelfs nagenoeg nul.

De VVD wil meer geld investeren in wegen, in tegenstelling tot de andere partijen. Die richten hun pijlen op het openbaar vervoer en de fiets. De VVD is ook als enige partij tegen enige vorm van rekeningrijden en tegen inkrimping van de veestapel.

Overigens hebben meerdere partijen hun plannen helemaal niet laten doorrekeningen op de gevolgen voor het klimaat en de natuur. CDA, SGP, PVV en de Partij voor de Dieren vonden dit niet nodig.