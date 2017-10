De criminaliteit daalt - op papier althans

Dat de politie minder misdrijven registreert, heeft gevolgen voor de hele keten. Het OM handelde in 2016 minder zaken af: een daling van 1 procent. Ook daalde het aantal zaken bij de rechter: vorig jaar waren het er 94.000, 11 procent minder dan in 2015.

De vraag is of het enkel een daling op papier is, of dat Nederland ook werkelijk minder crimineel wordt. Het CBS erkent dat een deel van de misdrijven buiten beeld van de politie blijft. Zo is de aangiftebereidheid onder burgers laag, wordt maar een klein deel van de internetcriminaliteit meegeteld en laten delicten die ondermijning worden genoemd - drugshandel, witwassen en fraude - zich moeilijk meten.

Wel laten de enquêtes waarin het CBS mensen vraagt of ze slachtoffer zijn geworden van misdrijven, ook een dalende lijn te zien. Al is ook dat beeld niet compleet: de vragen gaan alleen over veel voorkomende vormen van criminaliteit als diefstal, vandalisme en vormen van cybercriminaliteit. Onlangs bleek nog dat vooral die laatste categorie weinig wordt gemeld. Volgens het CBS stapt een kwart van de slachtoffers van identiteitsfraude, online koop- en verkoopfraude, hacken of cyberpesten naar de politie of een andere instantie. Dat is minder dan vijf jaar geleden, toen 31 procent zich meldde.

Die daling is volgens het CBS geheel toe te schrijven aan een afname in meldingen bij andere instanties dan de politie, zoals banken of consumentenorganisaties. Toch is ook de bereidheid om aangifte te doen niet hoog: 8 procent van de slachtoffers van internetcriminelen meldt dat bij de politie.