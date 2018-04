De couppleger die Sierra Leone democratie bracht

Slechts twee uur nadat hij tot winnaar was uitgeroepen, werd Maada Bio in traditioneel wit gewaad beëdigd. Onder luid gejuich van zijn aanhangers sprak hij de menigte na afloop toe. "Er breekt een nieuw tijdperk aan. De mensen hebben gestemd voor een nieuwe koers", aldus de leider van de voormalig oppositiepartij Sierra Leone People's Party (SLPP).

Vooral zijn pleidooi voor gratis basis- en voortgezet onderwijs maakt de sociaal-democraat geliefd. Ook met zijn belofte de economie een nieuw leven in te blazen, door onder meer de belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven te herzien, wist hij kiezers voor zich te winnen.

Critici zijn iets minder positief. Zij wijzen op de mensenrechten die hij heeft geschonden tijdens deze staatsgrepen

Tijdens zijn jonge jaren in het leger nam Maada Bio twee keer deel aan een militaire coup. In 1996 bracht hij zijn eigen partijgenoot en -leider Valentine Strasser ten val, omdat deze weigerde zijn macht over te dragen aan een democratisch gekozen regering. Maada Bio nam drie maanden het stokje van hem over als militair staatshoofd, waarna hij ruimte maakte voor zijn gekozen opvolger van de SLPP.

Aanhangers noemen hem vanwege deze actie de 'vader van de democratie'. Critici zijn iets minder positief. Zij wijzen op de mensenrechten die hij heeft geschonden tijdens deze staatsgrepen. Door hier openlijk verantwoordelijkheid voor te nemen, heeft Maada Bio zijn imago wat opgepoetst.

Na de machtsoverdracht verliet Maada Bio tijdelijk de politiek en verhuisde voor zo'n tien jaar naar het buitenland om internationale betrekkingen te studeren. In 2005 keerde hij terug naar zijn thuisland Sierra Leone en sloot hij zich aan bij de SLPP. Bij de vorige verkiezingen, in 2012, deed hij al een greep naar het presidentschap, maar verloor toen van voormalig president Ernest Bai Koroma van de All People's Congress (APC).

Nu het hem bij de tweede poging wel is gelukt, staat Maada Bio een lastige taak te wachten om echte veranderingen door te voeren. Zeker gezien het feit dat zijn partij een minderheid heeft in het parlement. Sierra Leone gaat als een van de armste landen van de wereld nog steeds gebukt onder de nasleep van de burgeroorlog in de jaren negentig, de ebola-uitbraak van 2014 en de wereldwijde daling van de grondstofprijzen van 2015.

