De Copa America begint, wat kan Brazilië zonder sterspeler Neymar?

In de voorbereiding op de Copa was er rumoer rondom de aanvaller van Paris Saint-Germain, ­nadat een vrouw aangifte tegen Neymar had gedaan vanwege verkrachting. De voetballer ontkent, maar om de rust te bewaren, ontnam de Braziliaanse bondscoach Tite zijn ster de aanvoerdersband. Uiteindelijk raakte hij Neymar helemaal kwijt door een enkelblessure.

Het ontbreken van Neymar biedt Ajacied David Neres meer perspectief op speeltijd. Hij maakte in maart zijn debuut en zondag scoorde hij in de ­oefeninterland tegen Honduras (7-0) zijn eerste doelpunt voor Brazilië.

Neres is onderdeel van een selectie vol sterren, zoals doelman Alisson (Liverpool), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Casemiro (Real Madrid) en Firmino (Liverpool).

Na het WK van vorig jaar, waar Brazilië in de kwartfinale werd uitgeschakeld, hebben de Goddelijke Kanaries niet meer verloren. Brazilië hoopt dat die sterke serie leidt tot de eindzege in de finale op zondag 7 juli.

Eindelijk prijs voor Messi?

Een geduchte concurrent voor Brazilië is natuurlijk Argentinië. Al is het wel zo dat de laatste drie edities niet werden gewonnen door een van de twee grootste voetballanden van Zuid-Amerika. Chili won de laatste twee edities en daarvoor zegevierde Uruguay.

Maar nu Messi weer terug is in de nationale ploeg, hoopt Argentinië dat het voor het eerst sinds 1993 de Copa América weer kan winnen. Voor Messi, die tijdens het toernooi 32 wordt, is het een van de laatste kansen om toch nog een prijs te winnen met Argentinië. Hij schonk zijn club Barcelona tal van prijzen, maar in de nationale ploeg kon hij nooit voor langere tijd schitteren. Na de uitschakeling in de achtste finale op het WK van vorig jaar liet Messi de nationale ploeg even links liggen, maar in maart keerde hij terug.

Voorafgaand aan het toernooi temperde Messi de hooggespannen verwachtingen. “De realiteit is dat Argentinië een veranderingsproces doormaakt”, zei hij. “Voor een groot deel van de ­selectie is dit het eerste eindtoernooi. We behoren niet tot de favorieten.”

Ajacied Tagliafico was er tijdens het WK van vorig jaar ook al bij. Hij was tijdens de afwezigheid van Messi zelfs aanvoerder van de Argentijnse nationale ploeg.

Naast Brazilië en Argentinië moet er bij de Copa América rekening gehouden worden met Colombia en Uruguay, dat nog altijd leunt op routiniers als Suárez, Godín en Cavani. Jongere spelers als verdediger Giménez (24, Atlético Madrid) en middenvelders Bentancur (21, Juventus) en Torreira (23, Arsenal) hebben inmiddels wel een plek in het elftal veroverd.

Bij Colombia is spits Zapata een speler om in de gaten te houden. Hij is al 28 jaar, maar kende in de Italiaanse Serie A een uitstekend seizoen door 23 keer te scoren en met Atalanta Bergamo Champions League-voetbal te halen. Met Sánchez (ex-Ajax) en Mina (Everton) heeft Colombia een fysiek ijzersterk verdedigingsduo.