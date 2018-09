De Consumentenbond opent meldpunt ‘Onbegrijpelijke namen op je bankafschrift’

Even de bankzaken regelen. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. En dat komt omdat transacties regelmatig onduidelijk zijn omschreven of zelfs helemaal niet zijn thuis te brengen. Burgers kunnen daardoor moeilijk greep krijgen op hun financiën, merkt De Consumentenbond. Daarom hebben ze nu het meldpunt ‘Onbegrijpelijke namen op je bankafschrift’ geopend.

Via een formulier op de website van De Consumentenbond kan iedereen die een vage omschrijving op zijn bankafschrift aantreft, dit melden.

“We hopen zo inzicht te krijgen in hoe groot het probleem is, welke bedrijven zich er schuldig aan maken en welke vreemde namen ze gebruiken”, aldus een woordvoerder van de bond. Het niet kunnen thuisbrengen van afboekingen zal veel mensen die hun bankrekening nalopen bekend voorkomen.

‘Stichting Derdengelden’ staat er dan bijvoorbeeld: € 19,95. Of: C&M Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA. Erachter komen wat er ook alweer is aangeschaft, en waar, lukt uiteindelijk meestal wel, maar vergt veel van het geheugen, kost tijd en is gedoe.

De Con­su­men­ten­bond wil proberen bedrijven te bewegen om duidelijkere taal te gebruiken