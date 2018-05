De consument is de drijvende kracht achter de economische groei

“De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2018 opnieuw gegroeid. En dat terwijl 2017 al een goed jaar was.” Met die woorden begon Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag de persconferentie. “Wij groeien harder dan Duitsland, dan België, dan Frankrijk.”

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de periode daarvoor. “En daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de consument”, vervolgt Van Mulligen. De bestedingen van de burgers zijn met 3,2 procent gegroeid. Dat is de hoogste groei in zeventien jaar. “Al was de consumptiegroei de afgelopen vijftien jaar ook best wel laag”, nuanceert Van Mulligen even later.

Consumenten geven vooral veel uit aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en inrichting van hun woning

Maar toch, ongeveer de helft van de totale economische groei is dankzij de consument. Die kan meer uitgeven doordat ook meer van hen een baan hebben. Van Mulligen: “Meer werk betekent meer inkomsten en dat staat gelijk aan meer uitgaven.” Consumenten geven vooral veel uit aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en inrichting van hun woning.

Grote stijging banen Er zijn in een kwartaal 76.000 banen bijgekomen, en dat is de grootste groei in ruim tien jaar tijd. In de bedrijfstak ‘handel, vervoer en horeca’ steeg het aantal banen het sterkst: in een kwartaal kwamen daar 23.000 banen bij. Ook uitzendbanen blijven het goed doen en in de zorg neemt het werk toe. Uitzendbanen blijven het goed doen en in de zorg neemt het werk toe Opmerkelijk is dat het aantal werknemers met een vaste baan ook blijft groeien. Het aantal flexibele banen neemt af. Deze ontwikkeling van meer vast en minder flex werd halverwege vorig jaar ingezet, maar destijds vonden economen het nog te vroeg om te spreken van een trend. Er zijn inmiddels 124.000 meer vaste banen dan een jaar geleden. Bijna 5,3 miljoen Nederlanders hebben nu een vaste baan. In dezelfde periode zijn er 38.000 flexibele banen bijgekomen, maar het afgelopen half jaar neemt dat aantal alleen maar af. In totaal hebben ruim 1,9 miljoen mensen een flexibele baan zoals via een uitzendbureau, op oproepbasis of een tijdelijk contract. Hier vallen ook de bijbaantjes van studenten onder. Daarnaast zijn er nog bijna anderhalf miljoen ondernemers.

Langdurig werkloos blijft een probleem Er zijn één miljoen mensen die niet werken en dat wel zouden kunnen of willen. Van hen is 368.000 officieel werkloos. Dat is 4,1 procent van de beroepsbevolking. Ruim een derde van hen zoekt al langer dan een jaar naar een baan, oftewel is langdurig werkloos. En dat betreft vooral ouderen. Van alle werkzoekende 45-plussers zit meer dan de helft al langer dan een jaar thuis. Het enige positieve nieuws voor hen is dat het aantal vacatures blijft stijgen. De groeiende economie is behalve aan de consumentenuitgaven ook te danken aan investeringen van het bedrijfsleven. Die zijn met 6,2 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. In de bouw, en dan vooral van woningen, was veel werk. Deze sector groeide zelfs met meer dan 8 procent. Maar ook investeringen in machines en computers zijn veel gedaan door bedrijven. Het producentenvertrouwen is dan ook hoog, weet Van Mulligen. Tot slot wist het CBS ook nog te vertellen dat de uitvoer van goederen en diensten was gegroeid in het eerste kwartaal met bijna 4 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd. Ook de export van transportmiddelen deed het goed. De import groeide echter nog harder. De invoer van goederen steeg met bijna 5 procent, waardoor het saldo voor het eerst in ruim twee jaar negatief was. Het CBS durft niet te zeggen of dit eenmalig is of niet.