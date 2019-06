De Chinezen zijn wel met érg veel, vinden ze in Cambodja

Toen Kith Sokun vier jaar geleden zijn restaurant op loopafstand van een tropisch strand opende, overwoog hij geen moment Chinese gerechten op het menu te zetten. Zijn klanten zouden immers lokale Cambodjanen en westerse toeristen zijn. Die zouden vast niet om Chinese specialiteiten vragen, dacht de restauranthouder.

Wat Sokun niet had voorzien is dat het aantal Chinese toeristen in Sihanoukville, in het zuidwesten van Cambodja, in een paar jaar tijd enorm zou toenemen. Nu biedt hij alsnog culinaire hoogstandjes uit het Rijk van het Midden aan. “Er komen steeds meer Chinese toeristen bij mij eten. Nog maar 20 of 30 procent van mijn klanten komt uit het Westen”, zegt Sokun.

Sokun maakte het van dichtbij mee. Het hotel naast zijn restaurant kreeg onlangs een nieuwe eigenaar. Nu is het een hotel met casino dat het voorzien heeft op Chinese gok­liefhebbers. De markt verandert razendsnel, merkt Sokun. “Voor mijn restaurant heb ik een huurcontract voor tien jaar getekend. Ik betaal 300 Amerikaanse dollar per maand en heb nog zes jaar te gaan. Maar de eigenaar wil mij er nu al uit hebben en het aan een Chinees verhuren. Die is bereid veel meer te betalen dan ik.”

Veel van die casino’s zijn in opdracht van Chinese investeerders gebouwd. En daar stopt de Chinese invloed niet. Ook veel restaurants, hotels, reisbureaus en winkels in de stad worden door Chinese zakenmensen bestuurd. Inmiddels is 25 tot 30 procent van de inwoners van Sihanoukville Chinees.

Sihanoukville is de afgelopen drie jaar dan ook behoorlijk veranderd. Een paar jaar geleden stond de Cambodjaanse stad vooral bekend als een relaxte badplaats met witte stranden, goedkope accommodatie en een bruisend nachtleven. Het trok met name westerse toeristen en Cambodjaanse vakantiegangers. Het huidige Sihanoukville daarentegen trekt hoofdzakelijk bezoekers uit China. Die komen voor het strand en voor de inmiddels meer dan tachtig casino’s in en rondom de stad.

Keerzijde

Het aantal Chinese toeristen naar Cambodja steeg vorig jaar met 70 procent naar 1,9 miljoen. Sihanoukville biedt directe vluchten aan naar zeven bestemmingen in China en is in een paar jaar tijd een van de populairste vakantiebestemmingen geworden. Het Cambodjaanse vastgoedbedrijf Knight Frank voorspelde vorig jaar dat het aantal hotelkamers in de stad groeit van 3100 in 2018 naar ruim 7300 in 2020.

Yin Sophorn is blij met al die bezoekers. Zij maakte jarenlang vis schoon op een lokale visafslag en heeft nu een schoonmaakbaan in een casino. Haar inkomen is flink gestegen en het gokpaleis biedt haar een zekerheid die ze in het verleden niet had. “Bij de visafslag had ik dagen dat er geen werk was. En geen werk betekende toen geen salaris. Nu heb ik een stabiel inkomen”, vertelt Sophorn.

Toch is er een duidelijke keerzijde, merkt de schoonmaakster op. Huren en landprijzen zijn op veel plekken in twee jaar tijd verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. “Jarenlang was het goedkoop om in Sihanoukville te wonen. Maar nu beheersen de Chinezen alles en is het leven duur geworden. Op sommige plekken is de huur van een woning van 50 dollar per maand naar 200 gegaan.”

Sihanoukville blijkt bovendien nog niet klaar te zijn voor de ongekende toestroom van toeristen en de vele investeringen die er gedaan worden. Overal in en rondom de stad worden nieuwe hotels en casino’s uit de grond gestampt. Dat leidt tot veel overlast. Riolen stromen over, de wegen zitten vol met gaten en op veel plekken stapelt het vuilnis zich dagenlang op.