De Chinese huizenbubbel staat op knappen

Verkoopster Ye Haihong heeft een buitenkans in de aanbieding, zegt ze. Ze staat naast een kamergrote maquette van Xinzhou Mansion, een luxueus nieuwbouwproject in de Zuid-Chinese provinciestad Shangrao, en wijst naar een van de torenflats. “Als u hier nu koopt, heeft u absoluut de laagste prijs”, zegt ze. “Ik garandeer u dat de prijs alleen maar stijgt. Honderd procent zeker.”

Ye Haihong straalt vertrouwen uit, net als de marmeren vloeren en weelderige kroonluchters in het verkoopcentrum, waarachter de torenflats in aanbouw zijn. Ze wijst op een kaart: drie scholen in de buurt, kan niet beter. Ze gaat voor door een tentoonstelling van gebruikte materialen en technieken en geeft een rondleiding in de kijk­woning. “Dit is een fantastische deal”, zegt ze. “De prijzen kunnen niet zakken.”

Maar in een hoek van het verkoopcentrum – ietwat verscholen – staan drie borden opgesteld, voor als Ye’s voorspelde prijsstijging toch niet zou uitkomen en kopers verhaal zouden komen halen. Daarop staat te lezen: huizenprijzen zijn onderhevig aan marktfluctuaties, bewaar alstublieft uw kalmte, en: het verstoren van de openbare orde kan worden bestraft met tien tot vijftien dagen gevangenis en – omgerekend – 130 euro ­boete.

Het zijn alarmerende signalen voor de Chinese vastgoedmarkt, die al decennia geldt als belangrijkste groeimotor van de Chinese economie. De bouwsector is goed voor ruim 10 procent van het Chinese BNP, en inclusief meubels en huishoudtoestellen zelfs voor 30 tot 40 procent. Chinese huishoudens steken zowat al hun spaargeld in vastgoed, en provinciale overheden halen er bijna de helft van hun inkomsten uit.

Shangrao was niet de enige plek waar afgelopen najaar fangnao – letterlijk: huizenoproer – uitbrak, nadat projectontwikkelaars het mes zetten in hun nieuwbouwprijzen. Vooral in kleine steden, maar ook in buitenwijken van grote steden, werden ineens kortingen van 30 tot 40 procent uitgedeeld. In Xiamen bood Jinmao Holding zijn appartementen zelfs onder de kostprijs aan. De ontwikkelaars zaten blijkbaar zo krap bij kas dat hun niet anders restte dan een uitverkoop.

Die borden staan er niet voor niets. Afgelopen najaar werd het verkoopcentrum van Xinzhou Mansion bestormd door boze klanten, nadat de projectontwikkelaar enorme kortingen had uitgedeeld. Van aanvankelijk 1300 euro per vierkante meter daalde de prijs ineens naar 900 euro, tot grote woede van eerdere kopers die hun investering zagen verdampen. Ze eisten hun geld terug, en toen dat niet bleek te kunnen, ­gooiden ze de ruiten van het verkoopcentrum in.

Op zijn hoede

Maar de groeimotor is aan het sputteren. In grote steden als Peking en Shanghai is de huizenverkoop al een jaar aan het afvlakken en worden sinds kort prijsdalingen gemeld. En ook in kleinere steden als Shangrao, waarvan tot voor kort werd gedacht dat zij de groei zouden overnemen, is de verkoop aan het inzakken. Volgens Larry Hu, hoofd China van consultancybedrijf Macquarie, is vastgoed de komende tijd het grootste risico voor China, groter dan de handelsoorlog met de VS.

“Vorig jaar ging de verkoop redelijk goed, tot het incident met Xinzhou Mansion”, zegt Guo Dapeng, manager van een makelaarskantoor in Shangrao. De 26-jarige Guo geeft leiding aan een vijftal makelaars, die in kleine werkhokken zitten te bellen. “Toen Xinzhou Mansion kortingen begon te geven, moesten ook de andere projectontwikkelaars volgen.” Appartementen die vroeger voor zo’n 1500 euro per vierkante meter werden verkocht, gaan nu weg voor een bedrag rond de 1200 euro.

Guo heeft ingestemd met een interview, maar hij is op zijn hoede. Hij wil niet op de foto en beantwoordt veel vragen ontwijkend. Twee andere makelaars bellen kort voor hun interview af. Negatief economisch nieuws ligt gevoelig in China, zeker als het in buitenlandse media verschijnt.