De Chinese groei mindert vaart (daar is geen Trump voor nodig)

“Als de Chinese economie in de problemen zit, komt dat alleen door mij.” Was getekend, de Amerikaanse president Donald Trump, afgelopen donderdag tijdens een interview met ­televisiestation Fox News. Maar China heeft meer zorgen dan alleen de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, zo blijkt uit tegenvallende cijfers die het land gisteren publiceerde.

Consumenten zetten vooral de rem op grotere uitgaven: de verkoop van auto’s daalde in november met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder

Hoewel China nog altijd stevige groeicijfers laat zien, is al even duidelijk dat de economische groei aan vaart verliest. Gisteren bleek dat de groei van de binnenlandse verkopen in november op het laagste punt is uitgekomen sinds 2003. De groei van de industriële productie bereikte het laagste niveau in drie jaar tijd. Hoewel analisten vooraf gerekend hadden op afzwakkende groei, bleven de cijfers flink achter bij de verwachtingen.

Aanjagen Vooral de afzwakkende groei van de verkopen van de detailhandel zijn een tegenvaller voor de Chinese regering. Die maakt zich sinds een aantal jaren juist hard voor het aanjagen van de binnenlandse vraag, om zo minder ­afhankelijk te worden van de export. Tegelijkertijd wil de regering de ­informele kredietverlening in het land aanpakken, om te voorkomen dat huishoudens en bedrijven zich te diep in de schulden steken. Dat beleid werpt zijn vruchten af, maar zorgt er ook voor dat het moeilijker wordt om investeringen te doen. Ook het consumentenvertrouwen blijft achter, met gevolgen voor de detailhandel. De groei van de binnenlandse verkopen kwam met 8,1 procent in ­november flink lager uit dan de verwachte 8,8 procent. Consumenten zetten vooral de rem op grotere uitgaven: de verkoop van auto’s daalde in november met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Krediet Het terugdringen van de informele kredietverlening – vooral via platformen die spaarders en leners zonder tussenkomst van een bank bij elkaar brengen – doet zich ook voelen op de Chinese huizenmarkt. Hoewel er nog altijd flink gebouwd wordt, neemt het aantal verkochte huizen af. Om verdere terugloop tegen te gaan, krijgen banken juist meer ruimte om krediet te verlenen. De hoeveelheid reserves die zij moeten aanhouden, zijn het ­afgelopen jaar al vier keer verlaagd. Zelfs een woordvoerder van het Chinese bureau voor de statistiek gaf gisteren tegenover persbureau Reuters toe dat de neerwaartse druk op de economische groei toeneemt. Hoewel Peking ervan overtuigd blijft dat het dit jaar de beoogde economische groei van minimaal 6,5 procent zal halen, is dat voor de komende jaren nog niet zo zeker. Volgens de woordvoerder zijn de gevolgen van het over en weer ­opleggen van tarieven voor import en export tussen China en de Verenigde Staten nog niet volledig terug te zien in de huidige cijfers, en is het ergste dus nog niet achter de rug.

In gesprek met VS Gisteren maakte Peking bekend dat het vanaf 1 januari voor drie maanden zal afzien van eerder aangekondigde importheffingen op Amerikaanse auto’s. Hoewel de omvang van de import van auto’s uit de Verenigde Staten beperkt is, is het een nieuwe aanwijzing dat de handelsoorlog tussen beide landen wellicht begint te ontdooien. Autoproducenten als Tesla en Ford reageerden direct positief, en ook de brancheverenigingen van ­auto-importeurs prezen het gebaar van China. Eerder dit jaar had China de importheffingen juist nog verhoogd, nadat de Amerikaanse president Trump een heffing van 27,5 procent op Chinese auto’s en auto-onderdelen had ingesteld. Op 1 december kondigden beide landen al een ‘wapenstilstand’ van drie maanden aan, waarin geen nieuwe heffingen ingevoerd zouden worden. In de tussentijd gaan de landen in gesprek over het sluiten van een handelsakkoord, waarin eerder opgelegde heffingen mogelijk worden ­teruggedraaid. Dat gebeurt met het mes op tafel: president Trump kondigde eerder aan op 1 januari nieuwe heffingen te willen opleggen op importen ter waarde van 200 miljard dollar. Die heffingen worden voorlopig uitgesteld, maar komen volgens Trump direct weer op tafel als de landen er niet in slagen een akkoord te sluiten binnen drie maanden.

