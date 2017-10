De chemie van een modderige knol

Nederlanders die door het oosten van de provincie Noord-Brabant rijden beginnen in de auto vaak te snuffelen. Gatver, mest. Honderd jaar geleden trokken de trein- en autoreizigers die door het westen van Brabant reden ook geregeld een vies gezicht vanwege een rare, weeïge geur.

Die geur is voor bewoners van Stampersgat nog altijd te ruiken, al is het door allerlei zuiveringen veel minder sterk dan begin vorige eeuw. De bron is de nabijgelegen suikerfabriek. Begin vorige eeuw stonden er in West-Brabant alleen al 21 suikerfabrieken. De andere twaalf lagen verspreid over de rest van Nederland.

Nu zijn er nog twee over. De fabriek bij Stampersgat en een fabriek in het Groningse Hoogkerk. Natuurlijk maken ze nog suikerklontjes en zakken basterd- en kristalsuiker. Maar suikerbieten hebben meer te bieden. Zij kunnen aardolie vervangen in plastic en leveren een stof die ervoor zorgt dat na het eten van een stuk taart het suikergehalte in het bloed minder sterk piekt.

Dat gebeurt ook in de fabrieken van Suiker Unie, dat onder de coöperatie Cosun valt. Om de nieuwe kansen voor suiker te pakken, opende Cosun vorige maand een innovatiecentrum, naast de suikerfabriek bij Stampersgat. Gert de Raaff is er directeur 'new business and innovation'. Vanuit het centrum ziet hij de ene na de andere afgeladen vrachtwagen de fabriekspoort passeren. "Gemiddeld elke twee minuten een," zegt De Raaff. Twee weken geleden is het seizoen, of de campagne zoals bietentelers zeggen, begonnen. Tot januari blijft de schoorsteen roken.

De weerstand tegen suikers in niet-voedingsmiddelen komt door de biobrandstoffen. Er zijn flink wat hectares akkerland nodig om voldoende biobrandstoffen te produceren. Dat is niet groen, zeggen tegenstanders. Van Haveren werpt tegen: "Het gaat hier niet om biobrandstoffen, maar om kleinschaliger gebruik van suiker. Bovendien gebruikt de Nederlandse industrie vooral restproducten, zoals bietenpulp."

Dat is een gevoelige kwestie in de voedsel versus niet-voedseldiscussie, zegt Van Haveren. Het klinkt merkwaardig, want waarom zou iemand tegen het gebruik van suiker zijn in de chemische industrie? Het zorgt er immers voor dat producten niet langer met aardolie worden gemaakt, maar 'bio-based' en hernieuwbaar zijn, zoals honderd jaar geleden toen alle materialen waren gemaakt op basis van biomassa", zegt Van Haveren. "Katoen, maar ook lijnolie. Dat veranderde door de aardolie die goedkopere producten opleverde."

Jacco van Haveren doet onderzoek aan de Wageningen University and Research naar chemische producten die zijn gemaakt van biologische stoffen. Hij zegt zelfs dat 'in potentie alles is te maken met suiker'. Deze week viel een belangrijke horde weg toen het suikerquotum na bijna 50 jaar verviel. Akkerbouwers mogen zoveel suikerbieten telen als zij willen. De verwachting is dat na het quotum de suikerproductie in Nederland met ongeveer 20 procent toeneemt. Meer aanbod, een lagere suikerprijs, dat biedt kansen. Ook al omdat de chemische industrie niet langer met consumenten hoeft te concurreren.

Blauwe bolletjes

In het nieuwe innovatiecentrum is daarvan niets te merken. Daar ruikt het soms nog naar verf of naar versgebakken cupcakes. Want innoveren is ook bakken met suikervervangers.

Wat er allemaal mogelijk is met de bieten is te zien in de hal van het centrum. In een vitrine liggen een brok chocolade, een potje wasmiddel met blauwe bolletjes en blokjes Lego.

De Raaff pakt de chocolade, ruikt er even aan en vertelt over arabinose, een stof die wordt gewonnen uit bietenpulp en ervoor zorgt dat de opname van suikers in het lichaam vertraagt. "Als je chocolade eet", zegt hij, "schiet het suikergehalte in je bloed omhoog waarna het ook snel weer daalt. Dat is het piekeffect. Met arabinose wordt de suiker minder snel opgenomen en minder snel afgebroken. Dat is gezonder en ook voor sporters gunstig. De voedingsindustrie heeft al belangstelling getoond voor deze ontwikkeling."

Uit suiker kan je ook zuren maken die de grondstof zijn voor ver­pak­kings­ma­te­ri­a­len als een nieuw soort petfles

In de pulp uit de bieten zit cellulose, een bouwsteen voor onder meer lijm en verf. Cosun werkt al samen met AkzoNobel om de mogelijkheden te onderzoeken. Cellulose is ook handig voor wasmiddelen. De Raaff pakt het potje roze wasmiddel waarin blauwe bolletjes zweven. "Wasmiddelfabrikanten hebben dat graag, die zwevende bolletjes. De bolletjes zorgen ervoor dat je kleren fris ruiken."

Maar de bolletjes moeten natuurlijk wel gelijkmatig over de kleding worden verspreid. Vandaar dat ze niet allemaal op de bodem moeten liggen, maar overal in de vloeistof blijven hangen. Tegelijkertijd mag de vloeistof niet te stroperig worden. "Je kent die flessen met doorzichtige sladressing wel, waar allerlei dingetjes in drijven", zegt De Raaff. "Dat doen ze met xanthaan. Probleem daarbij is dat de vloeistof lobbig wordt. Voor dressing over de sla is dat geen probleem, maar in een wasmiddel kan dat niet. Dat moet makkelijk kunnen stromen." Dat kan dankzij de bietenpulp. De Raaff zegt al in gesprek te zijn met potentiële klanten die het zweefmiddel willen gebruiken. Namen wil hij nog niet noemen.

Dan het potje met de blokjes Lego. "Nee, we maken geen Legoblokken. De blokjes staan voor chemische bouwstenen die uit bietenpulp kunnen worden gewonnen. Een voorbeeld? Denk aan moleculen om een stof te maken die schoon wast. De essentie van een wasactieve stof is dat zij vet kan oplossen. Dat soort bouwstenen kun je ook gebruiken in cosmetica."

Jacco van Haveren noemt bio-ethanol als bekende toepassing. "Je kunt dat gebruiken als biobrandstof of je maakt er bio-ethyleen van. Daar maak je dan weer polyethyleen van. In Brazilië is dat al commercieel. Als in Europa de suiker goedkoop genoeg wordt, zal dat in principe ook hier kunnen. Dan kunnen we veel van de huidige chemicaliën biobased maken. Uit suiker kan je ook zuren maken die de grondstof zijn voor verpakkingsmaterialen als een nieuw soort petfles. Die fles heeft betere eigenschappen. Zij houdt bijvoorbeeld de prik langer vast. Daar streef je naar. Iets fossiels vervangen door biobased dat ook nog eens betere eigenschappen heeft." Hij ziet dat grote merken als Coca Cola, Ikea, Pepsi over willen op bio-based. "Als je het hebt over verpakkingsmaterialen, dan heb je het over echt grote ontwikkelingen. Een derde van alle plastics wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal."