De Cannerberg rookt maar door

De steengroeves tussen Kanne en Maastricht roken nog steeds als de Botafumeiro, het grootste wierookvat ter wereld in de kathedraal van Santiago de Compostella. Uit alle gaten en spelonken kringelen geurige grijze dampen op.

Lees verder na de advertentie

Aan de Maastrichtse kant ruikt het de hele dag naar barbecue. In het grensplaatsje Kanne waar het vuur begon, is werkelijke rookoverlast. En op het enorme mergelplateau zelf, dat het vuur als een deksel afsluit, zijn pal naast de wandelpaden overal pluimen zichtbaar.

De brand in de zeshonderd kuub hooi die hier donderdag waarschijnlijk bewust werd aangestoken, is nog lang niet bedwongen. Het negentig kilometer lange gangenstelsel blijft voorlopig gesloten voor alle publiek. Waar geen zichtbare rook is, kan wél het geurloze koolmonoxide rondwaren, en dat is dodelijk.

(Tekst gaat verder onder video)

Specialistisch apparatuur Volgens Peggy Mommers van de Limburgse brandweer hebben de Duitse en Belgische collega's werkelijk alle specialistische apparatuur richting Cannerberg gestuurd. "We hebben zelfs voertuigen die vliegtuigbranden kunnen bedwingen." Besloten is vanaf vandaag smeulend hooi uit de gangen te slepen en dat buiten te blussen. Brandweerlieden met persluchtmasker kunnen onder een speciale beschermconstructie tegen instortingen de gangen in. Een grijper met verstevigde constructie trekt daar het hooi uit elkaar en brengt het naar buiten. Al dat hooi. Zijn dat geen aanmaakblokjes voor een wel heel grote barbecue? Het werk, dat in ploegen verloopt, duurt naar verwachting enkele dagen. Voor de ingang in Kanne zijn afdekzeilen gehangen, zodat de rook niet langer het dorp in kan trekken. De brandweer raadt omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden.

Geschiedenis Inmiddels doemt de vraag op: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Twee mannen die ruzie hadden met boer Mathieu Vrancken hebben zeer waarschijnlijk zijn opgeslagen hooi moedwillig in brand gestoken. Maar een andere vraag is: hoe kan een historisch gangenstelsel dat deels uit cultureel erfgoed bestaat, op meerdere plekken zijn gevuld met zeer brandbare partijen hooi? Zijn dat geen aanmaakblokjes voor een wel heel grote barbecue? Het antwoord ligt in de geschiedenis, zegt Edmond Staal van het Limburgs Landschap, eigenaar van de Cannerberg en de onderliggende gangen – nadrukkelijk géén grotten, want door de mens gegraven. "De groeves en gangen hebben altijd menselijk gebruik gekend", zegt hij. "Het Navo-hoofdkwartier was hier ondergebracht, maar ook aanpalende restaurants en Château Neercanne gebruiken de gangen als koele bergplaatsen, en boeren mogen in de gangen hooi opslaan en vee houden. Dan hoeven ze geen stal te bouwen." Tekst loopt door onder de afbeelding Hiernaast een impressie van een gangenstelsel in een steengroeve dat als een stratenpatroon is opgebouwd. Dit is geen plattegrond van de Cannerberg. © RV Aan de Nederlandse kant is de agrarische functie verloren gegaan. Aan de Belgische kant bestaat deze nog wel. Mathieu Vrancken heeft zijn bedrijf in Riemst (België), maar zodra hij de groeve in de Muizenberg daar betreedt, is hij direct op Nederlands grondgebied. Staal: "Hij heeft dus een officiële vergunning voor de opslag van hooi, uitgereikt door de Nederlandse provincie Limburg. Het Limburgs Landschap als eigenaar wordt door die historische vergunning geconfronteerd met een erfdienstbaarheid". Boer Vrancken heeft ooit het recht verworven de groeve te gebruiken, of het Limburgs Landschap dat in 2017 nu wil of niet. Blijft over de vraag of die vergunning op de juiste gronden is verleend. Volgens Stephan Hoek van de provincie Limburg heeft de boer in 2016 nog een zogeheten Mijnbouwwetvergunning gekregen voor het gebruik van de groeve, anders dan de winning van kalksteen.Daarbij is hem verboden ontplofbare stoffen op te slaan. Verder is er alleen gekeken naar het mogelijke instortingsgevaar. En de brandveiligheid? De hooi-opslag van boer Vrancken staat immers in directe verbinding met een 700 kilometer lang gangenstelsel, dat een enorm trekkende schoorsteen vormt. "Nee."

Historische handtekeningen Intussen probeert Edmond Staal zich over de schade te buigen. "De gangen in de Muizenberg waar de brand begon, zijn vermoedelijk zwartgeblakerd en voorlopig onbruikbaar, de daaraan verbonden kasteel-groeve heeft rook en roet-schade. Het ondergrondse voormalige Navo-hoofdkwartier en de Jezuïetenberg zijn wel met gevaarlijke gassen volgelopen, maar hebben geen brandschade." Hoe het staat met de belangrijke inscripties en historische handtekeningen die door het hele complex heen in de wanden zijn gekrast, is nog niet te zeggen. Over de talloze vleermuizen die zich vanaf augustus in de gangen ophouden, is Staal minder bezorgd. Die vinden wel een ander ondergronds stelsel. Hij is eerder bezig met de vraag, hoe krijgen we het ónze rookvrij?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.