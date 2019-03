De ­Canadese aanpak brengt Evgenia Medvedeva vrijer en blijer naar medailles

Als toonbeeld van onschuld en elegantie werd Evgenia Medvedeva vlak voor de Spelen in Pyeongchang naar Lausanne gestuurd. De Russische kunstschaatsster moest de hoge heren van het IOC overtuigen dat Rusland thuis hoorde op de Winterspelen.

Anders zou zij, een natuurtalent pur sang, nog vier jaar moeten wachten op haar olympisch debuut. En het was haar moment om te schitteren, als regerend wereldkampioene in 2016 en 2017.

Of de mooie lach van Medvedeva heeft geholpen is niet duidelijk, maar ze kwam in actie in Zuid-Korea. Niet als Russin, maar als ‘OAR’-atleet. Olympic Athlete from Russia, de term voor schone Russische sporters.

Na de Spelen keerde ze het land waar ze nog een goed woordje voor moest doen, de rug toe. Medvedeva koos ervoor om te trainen in Canada, hoogst ongebruikelijk in het Russische schaatsen. Daar geldt de ongeschreven regel dat Russen goed worden in Rusland en met pensioen gaan in Rusland.

Nieuwe weg Medvedeva koos anders. De nieuwe weg bracht haar opnieuw op het podium. Op de wereldkampioenschappen kunstrijden in Japan schaatste ze vrijdag naar brons, terwijl ze nog met een kleine blessure worstelde. De Russin moest haar voormalige trainingsgenoot Alina Zagitova weer voor zich dulden. Zagitova, 16 jaar pas, liet op de Spelen al zien dat ze Medvedeva aan kan. Zij werd in plaats van Medvedeva olympisch kampioene en was in Japan weer de beste. In Canada hoeft ze zich geen zorgen te maken om de felle strijd tussen Russische schaatssters Elizabet Tursynbayeva, het grote talent uit Kazachstan, won zilver op de WK. Het talent uit Kazachstan liet een unieke sprong zien die nog nooit was vertoond op de mondiale titelstrijd. Ze sprong een viervoudige ­pirouette met een achterwaartse afzet en verzekerde zich daarmee van zilver. Voor Medvedeva betekent de ­Canadese aanpak een rigoureuze breuk met de trainingsmethode waarmee zij groot werd. Het schaatsen in Rusland staat bekend als hard. De concurrentie is groot. Wie geblesseerd aan de kant staat, wordt zo voorbij ­gestreefd door junioren die nu al ­dezelfde kunsten kunnen.