De Canadees Ben Smith moet orde op zaken stellen bij Air France-KLM

Er wacht Benjamin Smith (46) een zware taak. De Canadees komt aan het roer van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM te staan, terwijl de Franse vakbonden mordicus tegen zijn aanstelling zijn. Ze willen een Fransman.

Tegelijk ­zitten diezelfde bonden met smart te wachten op een nieuwe topman, zodat ze de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden bij Air France kunnen hervatten. Na het verrassende vertrek van Jean-Marc Janaillac in mei beloofden ze niet te staken tot er opvolger zou zijn.

Na een zoektocht van drie maanden naar een geschikte opvolger valt de keuze dus op een Canadees. Hij is de eerste buitenlander die leiding zal geven aan het in 1933 opgerichte Air France. De Franse regering – aandeelhouder van de luchtvaartcombinatie – sprak gisteren haar steun voor Benjamin Smith uit.

Onderscheiding

Smith is geen onbekende in de luchtvaart. Zestien jaar geleden ging de voormalige reisagent aan de slag bij Air Canada. In Montreal werkte hij zich op tot tweede man van de maatschappij, en onder zijn leiding groeide Air Canada uit tot een gerenommeerd luchtvaartbedrijf dat nu vliegt op ruim tweehonderd bestemmingen. Ook lanceerde hij de budgetmaatschappij Air Canada Rouge.

In het oog springen de cao-afspraken die Smith voor Air Canada wist af te sluiten. De topman smeedde tienjarige overeenkomsten met vakbonden voor piloten en cabinepersoneel. In 2015 werden deze cao’s namens ruim tienduizend personeelsleden van de hoofdmaatschappij en budgetvlieger Air Canada Rouge ondertekend. Het leverde Air Canada diverse onderscheidingen op, wat bijzonder is voor een luchtvaartmaatschappij.

Air France kan de ervaring van Smith als niet onverdienstelijk onderhandelaar goed gebruiken. Zijn voorganger Jean-Marc Janaillac vertrok in mei nadat hij zijn lot had verbonden aan een stemming onder het personeel van Air France. Het bedrijf verslond al vier topmensen in vijf jaar tijd. Mede daarom duurde het drie maanden om iemand te vinden.