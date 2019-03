De burgemeester van Emmen is nu ook de baas van de dierentuin

De gemeente is nu de enige geldschieter en staat voor 80 miljoen euro garant. De herfinanciering gaat Emmen jaarlijks 1,7 miljoen euro kosten. De prijs daarvoor: bezuinigen op de bibliotheken.

De Wildlands Adventure Zoo (de voortzetting van Dierenpark Emmen) die drie jaar geleden de deuren opende, heeft alleen het eerste jaar goed gedraaid. Toen bezochten 1,3 miljoen mensen de tot attractiepark uitgebouwde dierentuin. Daarna liep het bezoek terug en steeg het tekort. Zonder de hulp van de gemeente was het bedrijf failliet verklaard.

Vernietigend

Wildlands moest een zogenaamde adventure zoo worden; een mix van dierentuin en attractiepark, met achtbaan en waterbaan. Daarvoor moest wel de entreeprijs fors omhoog. Omdat de dieren niet in kooien maar in hun ‘natuurlijke omgeving’ werden geplaatst, waren ze in de struiken vaak onzichtbaar. Emmen heeft een dierentuin zonder dieren, luidde het vernietigende commentaar op beoordelingssites.

Criticasters waarschuwden al bij de presentatie van de plannen dat Wildlands niet levensvatbaar zou zijn. Nederland heeft als klein land relatief veel dierenparken. De vijftien grote trekken jaarlijks 10,5 miljoen bezoekers. Daarnaast zijn er op zo’n veertig kleinere parken, ook dieren te zien. Volgens de critici had Dierenpark Emmen daarom beter kunnen samengaan met een bestaande dierentuin, op een betere locatie. Wildlands is tóch neergezet in relatief dunbevolkt gebied, terwijl het publiek elders woont.