De burgemeester van Diemen is boos: Roemenen in Nederland is hun stemrecht ontzegd

De Roemeense autoriteiten hadden in Nederland drie stembureaus ingericht voor landgenoten die in Nederland wonen, onder meer in de ambassade in Den Haag en in de gemeente Diemen. Bij de ambassade braken gisteravond opstootjes uit toen die om negen uur dicht ging terwijl er nog een lange rij mensen buiten stond te wachten tot zij hun stem konden uitbrengen.

Het democratische proces is hier met voeten getreden Erik Boog, Burgemeester van Diemen

Veel mensen werden boos en zouden leuzen hebben geroepen als ‘dieven, dieven’. Nadat een klein aantal van hen over het hek van de ambassade was geklommen en op de deur begon te bonzen, greep de mobiele eenheid in.

Ook in Diemen was een stembureau ingericht, op verzoek van de Roemeense autoriteiten. Daar stond gisteren de hele dag een lange rij voor de deur. Burgemeester Erik Boog kreeg daarover aan het begin van de middag een melding binnen van een medewerker van de afdeling openbare veiligheid van zijn gemeente, en ging zelf kijken.

Excuses “Toen ik er aankwam stonden er wel 1500 tot 2000 mensen te wachten in een enorme rij”, schat Boog. “Velen hadden er al urenlang gestaan, na vaak uren te hebben gereisd om hier te komen. Ik heb hen gezegd dat ik hen steun, omdat het kunnen uitoefenen van het stemrecht voor mij als democraat in hart en nieren heel belangrijk is.” Boog heeft vervolgens contact opgenomen met de Roemeense ambassadeur in Nederland, Brândușa Predescu, met het dringende verzoek om maatregelen te treffen zodat meer mensen hun stem zouden kunnen uitbrengen. Maar dat had weinig effect. “Zij bood haar excuses aan en zei dat ze deze drukte niet hadden zien aankomen. Ze zou wat extra mensen sturen en er is inderdaad een aantal vrijwilligers bijgekomen, maar dat was onvoldoende. Eigenlijk bleef zij vooral hangen in excuses. Het was ontzettend slecht georganiseerd.” Niet alleen in Nederland was het druk bij de Roemeense stembureaus. Ook uit steden als Londen, München en Brussel kwam meldingen en beelden van grote drukte en lange rijen. Veel Roemenen hebben uiteindelijk niet meer kunnen stemmen, omdat de Roemeense wet voorschrijft dat bij sluitingstijd alleen nog de mensen mogen stemmen die zich al in het stembureau bevinden.

Corruptie In Nederland wonen naar schatting zo’n 30.000 Roemenen. Zij konden gisteren niet alleen stemmen voor het Europees parlement, maar ook in een referendum over anti-corruptiemaatregelen in hun land die dreigen te worden afgezwakt. Veel Roemenen die gisteren in de rij stonden zagen in de slechte organisatie van de stembureaus de hand van de regerende sociaaldemocratische PSD, vertelden zij tegen burgemeester Boog. De regeringspartij heeft er volgens hen belang bij dat er zo weinig mogelijk stemmen binnenkomen van kritische Roemenen die in het buitenland wonen en werken en de PSD als corrupt zien. Ook bij eerdere verkiezingen hadden Roemenen in het buitenland grote moeite hun stem uit te brengen en kwamen deze zelfde klachten naar boven. “Ik heb veel mensen gesproken, en velen zeiden dat het een doelbewuste actie was van het regime om te voorkomen dat zij hun stem konden uitbrengen”, zegt Boog. “Ik heb daar natuurlijk zelf geen bewijzen voor, maar dat is wat men mij vertelde.”

'Met voeten getreden’ De burgemeester is boos op de Roemeense autoriteiten en op de Roemeense ambassade in Den Haag. “Ze hebben het buitengewoon slecht ingeschat. Je weet dat er Europese verkiezingen zijn en een referendum, en je weet dat er een hoge opkomst zal zijn. Als je verkiezingen organiseert moet je met de maximale opkomst rekening houden”, aldus Boog. De burgemeester van Diemen blijft ervoor open staan om mee te werken aan het organiseren van verkiezingen, maar niet meer op deze manier. “Ik zal nooit meer verkiezingen toestaan in mijn gemeente als de Roemeense autoriteiten hun zaken niet op orde hebben. Ik laat me niet misbruiken voor dit soort verkiezingen. Mensen wordt hun stemrecht ontzegd. Het democratische proces is hier met voeten getreden.” Het ministerie van binnenlandse zaken zoekt op dit moment uit wat er gisteren precies is voorgevallen, laat een woordvoerder van minister Ollongren weten. Boog heeft vanmiddag een gesprek met de minister en roept het kabinet op de Roemeense autoriteiten op de kwestie aan te spreken.

