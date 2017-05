De Britten zijn Nederlanders

Voor me lag de Daily Mail, grauwer dan het goedkoopste toiletpapier. My life of evil, kopte het blad - exclusieve berichtgeving over de gruweldaden van kindermoordenaar Ian Brady. Eronder in even vette letters: Corbyn plan to bankrupt UK.

Lees verder na de advertentie

De Daily Mail maakt het moeilijk om van Engeland te houden; de krant heeft zo'n giftige adem dat je in walging je hoofd afwendt. Groot-Brittannië heeft veel moois voortgebracht, maar kranten als de Daily Mail vertellen je dat er aan de beschaving nog een bijtende onderkant zit, cynisch, boosaardig, vandalistisch.

Trots en wantrouwen Ik hoorde aan het eind van de ochtend Nigel Farage, de vroegere voorman van de nu kwijnende Ukip, het Europese parlement toespreken. Een mooie stem heeft hij, een krachtige toon, een toon die trots weerstand biedt tegen dat verachtelijke monster van de Europese Unie, dat denkt de Britten voor hun Brexit enorme betalingen te kunnen opleggen. Vergeet het maar, zegt die toon, als jullie niet redelijk zijn dan lopen wij Britten nog voor het eind van dit jaar weg. Immer was er dat wantrouwen jegens het 'continent' waar weinig goeds vandaan kon komen, dat hadden twee wereldoorlogen wel aangetoond Ja, de Britse trots. Die wil ik wel tegenkomen als ik het eiland volgende week bezoek, de trots, de eigenzinnigheid, dat koesteren van eigen tradities, maar liefst zonder dat gif dat over andersdenkenden wordt uitgebraakt. Farage zei dat 68 procent van de Britten intussen achter de Brexit staat, nergens laat zich het anti-Europese sentiment zo goed mobiliseren. Dat heeft alles met de geschiedenis te maken; de (late) toetreding tot de EU ging ook niet van harte en de Britten hebben lang vastgehouden aan hun eigen Rijk, hun Commonwealth. Immer was er dat wantrouwen jegens het 'continent' waar weinig goeds vandaan kon komen, dat hadden twee wereldoorlogen wel aangetoond. Nu vrees ik dat ik toch een beetje meer van de Britten moet gaan houden Tekst loopt door onder afbeelding © Wim Boevin000

Een kijkje in het verleden Maar hoever moet je teruggaan om die Britse eigenheid te verklaren? Naar een recente archeologisch-genetische studie, die ons terugvoert naar de tijd van de klokbekerrage in Europa uit de Kopertijd (tussen 4000 en 2000 voor Christus). Die klokvormige bekers werden op het hele continent gebakken - de oudste waarschijnlijk in Spanje. Maar alleen in Engeland was de invoering van de klokvormige beker gepaard gegaan met de immigratie van een volk dat de oude neolithische Britse stammen - de stammen die Stonehenge bouwden - volledig wegvaagde. DNA-analyse van botmateriaal uit die periode toont aan dat de beker- en pottenmakers van toen verwantschap toonden met DNA-materiaal dat is gevonden bij veertien individuen die gevonden zijn in Nederland. Nederland! Tegen 2000 voor Christus zijn de sporen van het oudere neolithische DNA volledig vervangen door dat van de Nederlandse klokbekerbakkers. Het fraaie, hier afgebeelde exemplaar is overigens afkomstig uit een grafheuvel op de Veluwe. Dat het Britse volk dus heel diep in het verleden Nederlandse voorouders kent is een verwarrend nieuw gegeven. Nu vrees ik dat ik toch een beetje meer van de Britten moet gaan houden - ze zijn ons met hun Wedgwood voorbijgestreefd.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.