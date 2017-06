De Britse troonrede was saai en uitgekleed

Het was op alle fronten een uitgeklede versie van de Queen’s Speech, de Britse troonrede. Koningin Elizabeth besteeg de troon zonder kroon en zonder mantel. Ook kwam ze met de auto naar het parlement, in plaats van met de koets. Bij deze troonrede wilde de Queen er, mede vanwege de opeenstapeling van tragische gebeurtenissen in Groot-Brittannië, geen pompeuze toestand van maken.

Premier May koos ervoor om veel omstreden punten uit haar ver­kie­zings­pro­gram­ma buiten de troonrede te houden.

De spanning zat hem ook al niet in de tekst die ze voorlas. Premier May, die met haar ministers verantwoordelijk is voor de inhoud van de speech, koos ervoor om veel omstreden punten uit haar verkiezingsprogramma buiten de troonrede te houden. Vooral omdat het maar de vraag is wat deze minderheidsregering uiteindelijk voor elkaar weet te krijgen. Ja, er was veel aandacht voor Brexit, voor meer terreurbestrijding en de gevolgen van de tragische brand in de Grenfell Tower. Maar over bezuinigingen op pensioenen en over de eigen bijdrage van ouderen voor hun zorg ging het niet meer. Ook het terugdraaien van het verbod op de vossenjacht kwam niet ter sprake.

Het probleem is dat May nog altijd geen akkoord heeft weten te sluiten met de Noord-Ierse DUP. De protestantse partij heeft 10 zetels in het Lagerhuis en die hebben de Conservatieven hard nodig om aan een meerderheid te komen. De Noord-Ieren tonen zich echter bikkelharde onderhandelaars, gewend aan uitputtende gesprekken met hun aartsvijand Sinn Fein, de grootste katholieke partij in Noord-Ierland. Ze willen zoveel mogelijk toezeggingen voor meer investeringen in Noord-Ierland. Ook willen ze de bezuinigingen op pensioenen van tafel. Kortom, het onderste uit de kan.

Premier Theresa May en Labour-leider Jeremy Corbyn bij de opening van het parlementaire jaar. © EPA

Premier Theresa May en Labour-leider Jeremy Corbyn bij de opening van het parlementaire jaar. © EPA

DUP eist prioriteit Labour-leider Jeremy Corbyn aanschouwt de politieke instabiliteit met zichtbaar genoegen Daarnaast begint de DUP te morren over de aandacht die de onderhandelingen krijgen van de premier. May dacht namelijk dat ze er redelijk snel uit zou komen met de DUP en omdat de ene na de andere crisis zich aandiende, verdwenen de Noord-Ieren wat naar de achtergrond. Eerst was er de flatbrand, vervolgens de terroristische aanslag in Finsbury Park en ook nog de start van de brexit-gesprekken in Brussel. De DUP eist prioriteit. En de slepende gesprekken, die al bijna twee weken aan de gang zijn, zouden zo maar tot na het weekend kunnen duren. Labour-leider Jeremy Corbyn aanschouwt de politieke instabiliteit intussen met zichtbaar genoegen. In het aansluitende debat na de troonrede sprak hij met zeldzaam veel zelfvertrouwen. Hij strooide met oneliners, grapte met collega's en zette May in haar hemd. "Dit is een regering zonder meerderheid, zonder mandaat. Met een premier zonder autoriteit en zonder geloofwaardigheid. En zij blijft ook maar aanmodderen om tot een deal met de DUP te komen." Corbyn zal druk blijven uitoefenen en zich presenteren als een alternatieve regering, zodra de Conservatieven ten val komen. Volgende week bereikt Westminster een nieuw kookpunt, waar met name Labour handenwrijvend naar uit zal zien. Dan zal het parlement stemmen over de Queen's Speech. Normaal gesproken een formaliteit, aangezien een meerderheid van het parlement in feite toestemming geeft aan de regering om de plannen uit te voeren. Maar ditmaal zullen de Conservatieven alles op alles moeten zetten om de rijen gesloten te houden en de DUP aan boord te krijgen. Want anders kan het snel afgelopen zijn met de regering-May. De kroon wordt naar binnen gedragen voor de opening van het parlementsjaar. © EPA Het enige voordeel voor May is dat al haar 318 parlementariërs het over één ding eens zijn: niemand wil op zo'n korte termijn een nieuwe crisis en nieuwe verkiezingen. Want dat zou de kans op Labour-winst en Corbyn in Downing Street enorm vergroten. Ook voor de DUP is dat een absoluut schrikbeeld. Het is voor May te hopen dat dit bij de stemming volgende week de doorslag geeft.

May kon wel eens lang blijven spartelen. Een analyse van correspondent Tim de Wit over de positie van Theresa May: ze is aangeschoten wild, maar de Conservatieven willen ook graag rust in de tent. Op sociale media was ophef over de outfit van koningin Elizabeth. Vooral haar hoed baarde opzien, omdat die wel erg veel zou lijken op de Europese vlag. Wilde ze er een statement mee maken?

