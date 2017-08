De Britse lolbroek die Anthony Scaramucci (en vele anderen) in de maling nam

Het zit hem allemaal niet echt mee, Anthony Scaramucci. Maandag werd “The Mooch”, zoals hij ook wel wordt genoemd, na slechts elf dagen in dienst te zijn geweest als Hoofd Communicatie van het Witte Huis door president Donald Trump ontslagen. Nu blijkt ook nog eens dat hij tijdens zijn korte dienstverband in de maling is genomen door een Britse lolbroek.

De zogeheten Email Prankster deed zich voor als Reince Priebus, het voormalige Stafhoofd van de regering Trump, waarmee Scaramucci op dat moment in de clinch lag.

Prankster, op Twitter bekend als @SINON_REBORN, zei onder andere dat Scaramucci “adembenemend hypocriet” is. "Op geen enkel moment heb jij je stijlvol gedragen”. Nadat hij antwoord had gekregen van Scaramucci ging de Brit op dezelfde tour verder: “Ik kan niet geloven dat je mijn ethiek ondervraagt! De zogenaamde 'Mooch', "die zelfs zijn eerste week in het Witte Huis niet aankan, zonder overstuur te raken.” Scaramucci besloot vervolgens met: “Lees Shakespeare, specifiek Othello. Daarin bevind jij je. Je krijgt geen mails meer van mij.”

Niet de enige

Wellicht ter verzachting van de pijn voor Scaramucci: hij is niet de enige in het Witte Huis die door de Britse lolbroek, die zichzelf op Twitter een “luie anarchist” noemt, in de maling is genomen. Hij deed zich onder andere voor als Trumps schoonzoon Jared Kushner en wist zo het persoonlijke e-mailadres van iemand bij het Department of Homeland Security te ontfutselen. Daarnaast deed hij de Amerikaanse ambassadeur in Rusland John Huntsman Jr. geloven dat hij Eric Trump was, de zoon van. De Brit liet Eric Trump op zijn beurt weer geloven dat hij mailde met zijn eigen broer Donald Jr.

Het Witte Huis heeft inmiddels laten weten de zaak te gaan onderzoeken. “We nemen alle cybergerelateerde zaken zeer serieus en kijken verder naar deze incidenten,” aldus een woordvoerder.

De Prankster heeft het eerder ook gemunt op bankiers. Zo hield hij een lange mailconversatie met James Gorman, het hoofd van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Die verklaarde later: “Dit incident is weer een herinnering dat iedereen in een organisatie, onder of boven aan de ladder, waakzaam moet zijn.”

https://twitter.com/SINON_REBORN

Lees alle andere afleveringen van het tabblad in ons dossier.