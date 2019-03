De Braziliaanse president is fan van Trump, maar wil ook China te vriend houden

De toon is anders dan onder de Braziliaanse ex-president Dilma Roesseff, die ontdekte dat de Amerikaanse geheime dienst NSA haar afluisterde. Bolsonaro, die belang hecht aan thema’s als nationalisme, veiligheid en christelijke familiewaarden, voelt zich verwant met Trump. Hij onderstreepte de nieuwe relatie met de VS door maandag als eerste Braziliaanse president het hoofdkantoor van de CIA te bezoeken. Een van de meest gerespecteerde ­geheime diensten ter wereld, tweette zoon en reisgenoot Eduardo Bolsonaro.

De Amerikanen willen niet dat de Chinese invloed in Zuid-Amerika toeneemt.

Doel van het bezoek is het versterken van de onderlinge handel en de diplomatieke relaties tussen de twee grootste economieën van het westelijk halfrond. Ook China speelt daarbij een rol. De Amerikanen willen niet dat de Chinese invloed in Zuid-Amerika toeneemt. Maar ondanks de toenadering kiest de regering-Bolsonaro geen partij in de tweestrijd China-VS.

De handelsoorlog heeft Brazilië ­extra sojahandel opgeleverd. Omdat China maatregelen nam tegen Amerikaanse sojaboeren, kon Brazilië voor 8 miljard dollar extra exporteren naar China. Als de vrede wordt getekend, en de handel tussen China en de VS toeneemt, kan dat nadelig uitpakken voor Brazilië.

Vlees en staal De afloop van het conflict kan voor Brazilië zelfs grote gevolgen hebben, schrijft de Braziliaanse hoogleraar Marcos Sawaya Jank in een analyse in de Braziliaanse krant Folha de São Paulo. China zal waarschijnlijk toezeggen veel meer agrarische producten van de VS te kopen. Dit gaat bijvoorbeeld ten koste van de Braziliaanse mais-, katoen- en vleesexport. Brazilië laat zich niet graag de les lezen door de VS, zolang de Amerikanen de handel met Brazilië beperken. Zo zijn er Amerikaanse heffingen op Braziliaans staal. De VS willen geen Braziliaans vlees meer sinds een ­hygiëneschandaal in 2017. En verder is er een Amerikaans quotum voor Braziliaanse suiker. Minister Paulo Guedes van economische zaken zei in Washington ­tegen de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer: “Als jullie ons varkens willen verkopen, willen wij vlees verkopen. Als jullie ons ethanol willen verkopen, willen wij suiker verkopen.”

Blik op Azië “Lighthizer vergeleek ons met China”, zei Guedes verder. “Ik heb hem uitgelegd dat dit niet klopt. Brazilië heeft een handelstekort met de Verenigde Staten.” Geen overschot, zoals China, dat dus veel minder producten uit Amerika importeert dan omgekeerd. De Verenigde Staten hebben ­decennialang zaken gedaan met China, merkte de minister op. “Weet je wie de meeste directe investeringen doen in de Verenigde Staten? De Chinezen. Dus waarom kunnen wij niet handelen met China en ze in Brazilië laten investeren in treinverbindingen om onze sojabonen te vervoeren?” De Braziliaanse minister van landbouw gaat in mei op handelsmissie naar China, dat goed is voor 36 procent van de Braziliaanse landbouwexport. “Wij houden van Disneyland en Coca-Cola”, zei minister Guedes over zichzelf en de president. Maar als Amerika de deuren niet opent, richt Brazilië zijn blik op Azië, was de boodschap.

