De bonden zetten Koolmees onder druk met een nieuwe staking

Exact een week nadat het openbaar vervoer plat lag door stakingen tegen een stijgende AOW-leeftijd tracht de vakbeweging minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) opnieuw onder druk te zetten. Vakbonden CNV, FNV en VCP delen hem vandaag tijdens een informeel gesprek over de vastgelopen pensioenonderhandelingen een nieuwe stakingsdatum mee: 29 mei.

De nieuwe staking moet nog groter worden dan die van vorige week maandag. Naast het personeel uit het openbaar vervoer legden toen ook werknemers uit onder meer de bouw, metaal en schoonmaak hun werk neer. Op tien plekken in het land, onder meer op de Dam en in Ahoy, demonstreerden actievoerders. Vanwege de aanslag in Utrecht werden de acties vroegtijdig stilgelegd. De bonden denken dat ze in mei nog meer mensen op de been kunnen krijgen, nu afgelopen maandag duidelijk werd hoe sterk de AOW-leeftijd leeft in het land.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden: “Het kabinet denkt misschien dat wij even een kunstje opvoerden met de protestactie van vorige week. En dat we daarna gewoon braaf naar de onderhandelingstafel terugkomen. Maar dat heeft hij dan niet goed begrepen.”

Wind in de rug

Sinds het overleg over een nieuw pensioenstelsel in november stuk liep, wacht de vakbeweging met terugkeren naar de onderhandeltafel totdat minister Koolmees haar tegemoetkomt. Zij heeft ineens de politieke wind in de rug nu het kabinet haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt is. Zo zei PvdA-leider Lodewijk Asscher vorige week in Trouw dat zijn partij de AOW-leeftijd minder snel wil laten stijgen.

Die leeftijd blijft de komende vijf jaar stilstaan op 66 jaar als het aan de bonden ligt. Het kabinet kiest voor een stijging naar 67 jaar, om de AOW-leeftijd vervolgens direct te koppelen aan de stijgende levensverwachting in Nederland. Dat is volgens de vakbeweging niet te doen voor mensen met een zwaar beroep.

Naast harde toezeggingen over de AOW, eist ze ook concessies over een nieuw soort aanvullend pensioen, het eigenlijke hoofdonderwerp van het overleg. Werkgeversorganisaties zeiden onlangs in de Telegraaf dat de partijen er ‘op een haar na’ uit waren, maar dat ontkent CNV.

Zo zullen werknemers van rond de 45 jaar een flinke deuk in hun pensioen krijgen met de verschillende voorgestelde pensioenstelsels die in het overleg op tafel lagen. Het zal zo’n 60 tot 100 miljard euro kosten om die mensen te compenseren. De bonden willen dat de overheid medeverantwoordelijkheid neemt voor dat bedrag.