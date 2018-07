De boetes van Brussel lijken Google niet te kunnen temmen

Alphabet, het bedrijf achter Google, het bedrijf achter de zoekmachine met die naam, groeit maar door en door. Daar veranderen zelfs de hoge boetes die het bedrijf in 2017 en 2018 kreeg van de Europese Commissie (nog) niets aan.

Hoe snel het bedrijf, twintig jaar geleden opgericht in Californië, nog altijd groeit, blijkt onder meer uit het personeelsbestand. Dat groeide in een jaar tijd (van juni 2017 tot juni 2018) met bijna 13.500 naar 89.056. Alphabet, dat vandaag zijn resultaten over het tweede kwartaal bekendmaakte, heeft inmiddels meer mensen in dienst dan grote olieconcerns als Shell en BP.

Alphabet is ongehoord winstgevend. Het kernbedrijf zelf is nog winstgevender

De kwartaalomzet is ook al passend bij een flink olie- en gasconcern: 32,6 miljard dollar. Dat was 26 procent­­ meer dan in het tweede kwartaal van 2017. In 2013 was de omzet in het derde kwartaal 13,1 miljard, in 2008 5 miljard. In tien jaar tijd heeft Alphabet/Google zijn omzet dus weten te verzesvoudigen. Het einde van die groei is nog niet in zicht.

Advertenties Advertenties, daar draait Alphabet op. Ze leveren het concern 86 procent van zijn inkomsten op. De advertentie-inkomsten stegen in een jaar tijd met 24 procent. Bij andere bedrijfsonderdelen, zoals de verkoop van apps en de opslag van data, ging het nog harder. Het aantal clicks op Google-gerelateerde advertenties op mobiele telefoons en op YouTube steeg in een jaar tijd zelfs met 58 procent. Alphabet is ongehoord winstgevend. Op die omzet van 32,6 miljard werd een nettowinst geboekt van 8,2 miljard dollar. Het kernbedrijf zelf is nog winstgevender, omdat er flinke verliezen werden geleden met dochters als Verily (gezondheidszorg) en Waymo (zelfsturende auto’s). Bovendien is het omzetcijfer wat geflatteerd doordat Alphabet 6 miljard kwijt was aan betalingen aan firma’s die klanten naar websites van Google loodsen. Toch viel de officiële nettowinst over het afgelopen kwartaal een stuk lager uit. Dat kwam doordat het bedrijf onlangs een boete van 5 miljard dollar (4,3 miljard euro) kreeg van de Europese Commissie. Volgens ‘Brussel’ maakte Alphabet misbruik van zijn machtspositie doordat het eisen stelde aan fabrikanten van computers en smartphones die zijn uitgerust met Google’s besturingssysteem Android. Zij werden volgens de Commissie soms gedwongen om Google-apps te installeren. Ook betaalde Google tussen 2011 en 2014 geld aan fabrikanten als zij alleen de zoekmachine van Google voorprogrammeerden op hun telefoons. Google gaat tegen de beslissing van de Europese Commissie in beroep: het heeft de boete dus niet betaald. Maar het bedrijf heeft er wel alvast een voorziening voor genomen en die drukt het winstcijfer over het tweede kwartaal. De officiële nettowinst kwam dus uit op 3,2 miljard dollar. Vorig jaar kreeg Google ook al een boete van de Europese Commissie. Dat was omdat het zijn eigen vergelijkingssite Google Shopping zou bevoordelen in de zoekresultaten. Tegen die beslissing is Google in beroep gegaan maar ook toen nam het bedrijf alvast een voorziening: van 2,4 miljard.

