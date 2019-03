De boer ruilt LTO liever in voor een kleinere, strijdbare belangenclub

‘De boer aan het roer!’ En: ‘Het is tijd voor actie!’ De websites van kleine boerenbelangenclubs als Dutch Dairymen Board of Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ogen in ieder geval strijdbaar. En precies dat gevoel, zo bleek deze week uit een onderzoek van Geelen Consultancy, missen de boeren bij hun grootste belangenvereniging, LTO Nederland. “LTO moet veel vaker met de vuist op tafel slaan. Ze is niet goed in staat om de land- en tuinbouwsector op een positieve manier op de kaart te zetten”, zei Robert Ellenkamp, hoofdredacteur van landbouwuitgeverij Agrio, dat opdracht gaf tot het onderzoek.

Kleine boerenbonden springen in het gat dat LTO Nederland laat liggen. De bekendste is Netwerk GRONDig, de belangenorganisatie voor de zogeheten grondgebonden melkveehouderij. Grondgebonden boeren zijn als het ware ‘kringlooplandbouwers’, die onder meer mest op eigen grond uitrijden en niet elders verwerken.

Over een kam Volgens Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk GRONDig, is de diversiteit in de land- en tuinbouwsector te groot geworden voor een landelijke brancheorganisatie als LTO Nederland: “LTO probeert ieder belang te behartigen, maar dat kan niet. Er zijn bijvoorbeeld veel regels die van toepassing zijn op boeren met grote bedrijven, terwijl onze leden daar part noch deel aan hebben. Wij willen niet dat alle boeren over een kam worden geschoren. Want daar zat de ontevredenheid bij de boeren die naar ons toe zijn gekomen.” Die leden, dat zijn er bij Netwerk GRONDig meer dan duizend. En hoewel de meeste vakbonden kampen met een leegloop, blijft het ledenaantal bij de club van Nijboer naar eigen zeggen stabiel. Maar lang niet zo groot natuurlijk als het machtige LTO Nederland. Kan Nijboer als kleine club wel een vuist maken? “Ja, hoor”, zegt hij aan de telefoon. “Zo nu en dan wel. Wij kiezen onze onderwerpen uit. We worden ook wel uitgenodigd op het ministerie.” Ook de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) manifesteert zich als een serieuze partij om de belangen van Nederlandse varkenshouders te behartigen. De club van voorzitter Linda Janssen is rond 2014 ontstaan nadat een groep min of meer ontevreden varkenshouders opstond. “Die vonden dat de twee belangenverenigingen die er toen waren niet met één mond spraken. Er moest één varkensstem komen, die de belangen van varkenshouders veel meer praktijkgericht behartigde. Dat is POV geworden.”

Vadertje LTO Het collectief van varkenshouders telt inmiddels ongeveer tweeduizend leden. Met afzeggingen heeft Janssen nauwelijks te maken. Er zegt weleens een varkensboer zijn lidmaatschap op, maar dan is dat meestal een ondernemer die met zijn bedrijf stopt. Janssen begrijpt wel waarom zoveel boeren ontevreden zijn over LTO Nederland, ooit wel liefkozend ‘vadertje LTO’ genoemd. “Zij hebben heel veel belangen, wij hebben maar één belang. Wij staan ook dichter bij de boer, de besluiten die we nemen worden voorbereid in de regio. Bij ons geen compromissen aan alle kanten, de varkenshouders bepalen.” Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), heeft ook wel weer te doen met LTO Nederland. Sinds de productschappen voor haar sector, die veel taken op zich namen, zijn opgeheven, is het voor de NVP ook moeilijk om alle leden tevreden te stellen: “Omdat we niet alles kunnen en dus moeten kiezen. Ik denk dat LTO makkelijker kop-van-jut is dan wij. Boeren zitten op het moment in een moeilijke positie, door de zorg om het klimaat en door de lobby van dierenactivisten is de sociaal-maatschappelijke druk op agrariërs groot. Zie dan maar eens keuzes te maken. Ik wens de mensen van LTO het beste toe.”