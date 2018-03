De 'boekhouder van Auschwitz' sterft voordat hij zijn straf kan uitzitten

Hij moordde zelf niet, maar telde als twintiger het afgepakte geld van de joden die vernietigingskamp Auschwitz binnenkwamen. De biljetten stuurde hij door naar SS-kantoren in Berlijn. Ook al vervulde hij een bureaubaan, hij maakte deel uit van het systeem dat erop was ingericht joden te vernietigen.

Lees verder na de advertentie

Laat, pas in 2015, werd hij veroordeeld tot vier jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op driehonderdduizend joden in Auschwitz. De 96-jarige Oskar Gröning overleed afgelopen vrijdag in Hannover, nog voordat zijn straf, die door zijn slechte gezondheid en juridisch getouwtrek werd uitgesteld, kon beginnen.

Gröning was een radartje in de moordmachine en daarmee moreel me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor moord. Rechters in de zaak Gröning

Grönings rechtszaak werd gezien als een van de laatste grote processen in verband met de Holocaust, waarbij ongeveer 6 miljoen Joden werden vermoord door het regime van Adolf Hitler, waarvan 1 miljoen in Auschwitz. Zijn zaak kwam onder de aandacht in 2005 na het geven van interviews over zijn werk in het kamp. Gröning wilde daarmee ontkenners van de Holocaust overtuigen dat de genocide daadwerkelijk had plaatsgevonden.



In de rechtszaal gaf hij toe dat hij wist dat er in Auschwitz joden werden vernietigd. "Voor mij staat het vast dat ik moreel medeschuldig ben. Ik vraag om vergeving. Over de strafrechtelijke schuld moet u beslissen", zei hij tegen de rechters. Die oordeelden dat hij dan wel 'geen monster' was, maar wel 'een radartje in de moordmachine en daarmee moreel medeverantwoordelijk voor moord'.

Columnist Wim Boevink schreef eerder over de boekhouder van Auschwitz: "Oskar Gröning zag ik in juni 2015 de rechtszaal binnenkomen, achter een looprek."